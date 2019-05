Mit 35 aktiven Sängern steht der Cäcilienchor St. Ambrosius gut da. Sie bereichern nicht nur die verschiedensten Veranstaltungen mit ihrem Gesang, sondern haben auch ein reges Vereinsleben. Zurückgeblickt darauf haben die Mitglieder auf ihrer jüngsten Generalversammlung.

Renate Mersbäumer hieß ihre Mitstreiter als Vorsitzende willkommen und verlas den Jahresbericht. Der Katholikentag in Münster, die musikalische Teilnahme setzte eine intensive Probenarbeit voraus, war ein Highlight für die Ostbeverner. „Das war ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten“, erinnerte sich Renate Mersbäumer. Ein Ausflug in das Bergische Land, mehrere private Feiern einiger Chorfreunde sowie natürlich zahlreiche Proben und Auftritte, vor allem zur Mitgestaltung von Festgottesdiensten, füllten den Terminkalender des Cäcilienchors.

Das wird in den nächsten Monaten ähnlich sein, wie der Vorstand um Renate Mersbäumer offenbarte. Ein besonderer Auftritt stünde beim Einführungsgottesdienst des neuen Pastors am Samstag, 18. Mai, bevor, in dem man gemeinsam mit anderen Chören aus dem Ort singen werde. Im weiteren Jahresverlauf steht ein Nachtreffen beteiligter Chöre am Kirchentag des letzten Jahres auf dem Plan. Diese Zusammenkunft findet am 22. Juni in der Laurentiuskirche in Warendorf statt. Der Jahresausflug des Cäcilienchors wird die Sänger zum Glasmuseum in Coesfeld-Lette führen. Damit ist das erste Halbjahr der Gemeinschaft bereits geplant. „Was dann kommt, werden wir noch sehen“, so Renate Mersbäumer.