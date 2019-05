Viel los in diesem Frühjahr

Die Gemeindeverwaltung betont, dass es auch in diesem Jahr wieder viele Fahrgeschäfte, Stände und ein buntes Bühnenprogramm geben wird, die die Frühjahrskirmes von Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, wieder zu einem bunten Ergebnis für die ganze Familie werden lassen sollen. Auf rund 4000 Quadratmeter erwartet die Besucher wieder ein buntes Treiben.

Es gingen insgesamt 57 Platzbewerbungen bei der Gemeinde Ostbevern ein. Unter Berücksichtigung des Platzangebotes auf dem Rathaus-Parkplatz, der Straßen Am Rathaus, Bahnhofstraße und Hauptstraße sowie des Rathausvorplatzes können schließlich 37 Geschäfte untergebracht werden. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass eine Häufung gleichartiger Geschäfte vermieden wird, so die Verwaltung. Bei den zugelassenen Anbietern handelt es sich im Einzelnen um Musik-Express, Auto-Skooter, Disco Dance (Scheibenwischer) und drei Kinderkarussells. Weiter sind sieben Ausspielungsstände wie Ball- und Pfeilwerfen, Schießwagen oder Entenangeln vor Ort. Zehn Verkaufsstände mit Süßwaren wie zum Beispiel Mandeln, Zuckerwaren, Leb- und Honigkuchen, kandierte Früchte, Eis oder auch Slush-Eis stillen den kleinen Hunger auf Süßes zwischendurch. Ferner gibt es einen Verkaufsstand mit Textilien und Modeschmuck, einen Verkaufsstand mit Heliumballons sowie neun Imbissstände, die für jeden Geschmack etwas auftischen können. Auch drei Ausschankstände wird es geben.

Bühnenprogramm Freitag, 10. Mai, Familientag auf der Kirmes: 14 bis 23 Uhr Kirmesbetrieb 20 Uhr Bandauftritt von „Heimspiel“Samstag, 11. Mai: 14 bis 23 Uhr Kirmesbetrieb 20 Uhr Auftritt von „X.O.Band“ 21.30 Uhr FeuerwerkSonntag, 12. Mai: 8 bis 18 Uhr Flohmarkt auf der Hauptstraße 11 bis 23 Uhr Kirmesbetrieb ab 15 Uhr TanzgruppeAm Samstag und Sonntag eröffnet ein Straßencafé vor dem Pfarrheim. ...

Der Höhepunkt wird auch in diesem Jahr aber wieder ein Feuerwerk sein. Die Schausteller und die Gemeinde Ostbevern wollen den Samstag, 11. Mai, mit diesem spektakulären Ereignis zum einen abschließen und gleichzeitig auf den dritten Veranstaltungstag am Sonntag einstimmen.

Um 21.30 Uhr werden über Haus Bevern am Himmel in bis zu 90 Meter Höhe Blumenbilder aufgehen, werden sich romantische Goldbilder mit Trauerweiden über den Zuschauern ausbreiten und Kometenbomben mit einem farbigen Schweif nach sich ziehen lassen, so die Organisatoren.

Der beauftragte Feuerwerker wird 250 Raketen, Bombetten und römische Lichter in den Himmel schießen und so die Beveraue für einige Minuten taghell erleuchten.

Teilsperrung des Parkplatzes „Am Rathaus“

Die Frühjahrskirmes in Ostbevern findet in diesem Jahr von Freitag, 10. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, im Bereich der Hauptstraße, Bahnhofstraße, Großer Kamp und Am Rathaus statt. Mit Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen ist in dieser Zeit zu rechnen.

Die Gemeindeverwaltung weist insbesondere darauf hin, dass der Parkplatz „Am Rathaus“ ab Dienstag, 7. Mai, um 18 Uhr zwischen Rathausbaustelle und dem Einkaufswagenunterstand des K+K-Supermarktes auf Grund der Aufbauarbeiten voll gesperrt wird. Die Straße Am Rathaus wird ab Donnerstag, 9. Mai, um 12 Uhr zwischen Hauptstraße bis zur Höhe Hofkamp für jeglichen Verkehr gesperrt. Es wird darum gebeten, Fahrzeuge an den Veranstaltungstagen abseits der betroffenen Straßen und Parkplätze abzustellen.

Die Sperrungen und Verkehrsbeschränkungen werden am Montag, 13. Mai, um 14 Uhr aufgehoben.

Busse werden umgeleitet

Aufgrund der Frühjahrskirmes in Ostbevern ist die Hauptstraße von Donnerstag, 9. Mai, 14 Uhr bis einschließlich Montag, 13. Mai, 14 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Haltestelle Kirche kann somit von den Buslinien R 13, R 14 und L 418 während dieser Zeit nicht angefahren werden.

► R 13: Die Gemeindeverwaltung weist daraufhin, dass die R 13 anstelle der Haltestelle Kirche während der Sperrung die Bedarfsbushaltestelle Kirchbreede anfährt.

► R 14: Für die R 14 wird keine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für diesen Zeitraum werden innerhalb des Ortes nur die Haltestellen Lienener Damm, Buchenstraße und Brandes angefahren.

► L 418: Auch für die L 418 wird keine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für diesen Zeitraum werden innerhalb des Ortes nur die Haltestellen Bahnhofstraße, Engelstraße, Buchenstraße und Lienener Damm angefahren.

Die Gemeinde Ostbevern bittet die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel um Verständnis für die längeren Wege zu den Haltestellen