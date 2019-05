Noch einmal das Meer sehen, ein letztes Mal liebe Verwandte besuchen:Das sind einige der Wünsche, die Schwerstkranke in ihrem Leben noch erfüllt haben möchten. Seit Sommer letzten Jahres ist dafür in Münster der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes da. Über das Projekt berichteten am Mittwoch einige Aktive beim Seniorennachmittag. Ein Thema, das die über 50 Besucher berührte.

Organisiert wurde die Veranstaltung von Maria Vosskötter und Gertrud Mußmann, die dazu vom ASB Birgit Bäumer sowie die Ehrenamtler Franziska Burlage und Günter Kemper eingeladen hatte.

„Ein junger Mann wollte noch einmal seine Oma besuchen“, erzählte Birgit Bäumer von den Sehnsüchten der Fahrgäste. Ein anderer noch einmal durch das Lübecker Holstentor fahren, wieder ein anderer Sterbenskranker ein Musical sehen. Wünsche, die erfüllt werden konnten. Hat der Arzt den Transport seines Patienten genehmigt, kann es für den diesen und seinen Begleitperson sowie einem Rettungssanitäter und einer Pflegefachkraft losgehen, erklörte Birgit Bäumer erklärte. Zwei Ehrenamtliche des ASB fahren ebenfalls mit.

„Die Fahrgäste fiebern dem Tag richtig entgegen, das gibt richtig Adrenalin“, so Bäumer. „Und an diesem Tag rückt die Krankheit einmal in den Hintergrund.“ Das Projekt Wünschewagen wird komplett durch Spenden finanziert, denn für die Fahrgäste – ob Erkrankter oder Ehrenamtlicher – sollen keine Kosten entstehen.