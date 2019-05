„Alles hat seine Zeit“: Unter diesem Leitgedanken stand die Konfirmation der 13 Mädchen und Jungen am Samstagnachmittag. In der Herz-Jesu-Kirche in Brock feierten die Jugendlichen damit würdevoll den Übertritt in das kirchliche Erwachsenenalter. Den feierlichen Gottesdienst, musikalisch begleitet von den „Starlights“, leitete Pfarrer Sacha Sommershof. Die über einen langen Zeitrahmen dauernden Vorbereitungen fanden damit einen festlichen Abschluss.