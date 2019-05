Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich Väter und Kinder am Kindergarten St. Josef und machten sich in Fahrgemeinschaften zu einer Fahrt ins Grüne auf. Das Ziel war der Wienburgpark in Münster. Vom Parkplatz an der Kanalstraße ging es quer durch den Park zu den Spielgelegenheiten. Schnell waren die verschiedenen Spielgeräte erobert. Da hatten die später eintreffenden Münsteraner Besucher einmal das Nachsehen, heißt es in einer Mitteilung.

Getreu dem Motto „Heute gehört Papa mir“, genossen die Kinder die ungeteilte Aufmerksamkeit der Väter. Aber auch diese hatten ihren Spaß mit dem Nachwuchs und den anderen Vätern. Schließlich bot dieser Ausflug Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen.

Nach den Stunden bei Spiel und Spaß meldete sich bei Groß und Klein der Hunger. Gut, dass alle genügend Proviant im Gepäck hatten. Jede Familie hatte neben den Getränken auch reichlich Picknick-Leckereien dabei. Die große Auswahl ließ keine Wünsche offen. Aber auch die vom Kindergarten vorbereiteten belegten Brötchen fanden reißenden Absatz.

Ein richtig schöner Tag, so das einhellige Resümee der Teilnehmer. „So etwas könnten sie doch auch öfter unternehmen.“