Trockener Sommer ist fast vergessen

Der vergangene Sommer ist bei vielen noch gut im Gedächtnis. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Sie alle eint aber die Tatsache, dass er sehr trocken, lang und warm war. Auch das Team der Stadtwerke Ostmünsterland kann sich noch gut an 2018 erinnern. „Das hatte auch an unseren Reserven gezehrt“, erinnert sich Jörg Viefhues. Er ist der Fachbereichsleiter für die Gas-, Wasser- und Wärmenetze bei dem Versorger. „Nach dem trockenen Sommer konnten wir teilweise historische Grundwassertiefstände in unseren Wasserwerken protokollieren.“

Vor wenigen Wochen hatten viele Menschen erneut Sorge, dass sich das Jahr 2018 – zumindest wettertechnisch – wiederholen könnte. „Nur weil jeder eine Wetter-App auf dem Telefon hat, heißt das noch lange nicht, dass wir deswegen auf einmal in die Zukunft gucken können. Die Witterungen der vergangenen Wochen mögen nicht für jeden Landwirt ideal gewesen sein, aber es sieht deutlich besser aus als noch vor zwölf Monaten“, sagt Paul Verenkotte , Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes, der aber auch einräumt, dass schon sowas wie ein Wandel zu spüren sei. „Anfang Mai waren alle Bäume schon grün, und auch das Getreide ist schon viel weiter als gewöhnlich. Das ist kein Vergleich zu vor 25 Jahren, das können wir nicht wegdiskutieren, dass sich da etwas zu ändern scheint.“ Den angesagten Regen für die kommenden Tage sieht der Landwirt als sehr positiv, könne sich so das Korn besser entwickeln und damit die Qualität gesteigert werden.

Für den Grundwasserspiegel sind die möglichen Niederschläge in den kommenden Tagen hingegen weniger von Belang, sagt Jörg Viefhues. „Aktuell hat sich die Lage entspannt, und die Grundwasservorräte wurden wieder aufgefüllt.“ So zeige die bis einschließlich zum 2. April aufgezeichnete Entwicklung des Grundwasserstandes, dass sich dieser derzeit infolge der regenreichen Monate Dezember 2018, Januar und März 2019 wieder deutlich erholt habe. „Die derzeitigen Grundwasserstände liegen bereits wieder über denen des Winterhalbjahres 2017. Im Zeitraum November 2018 bis März 2019 stieg der Grundwasserstand durchschnittlich um 1,50 Meter an“, kann der Experte Bedenkenträger beruhigen.

Trotz der Niederschläge in den letzten Monaten: Bis sich das ganze System nachhaltig erholt habe, brauche es noch viel Regen. Der Grundwasserstand sei insgesamt durch die Folge der trockenen Jahre seit 2011 deutlich niedriger als vor 2008. Etwas, das auch Paul Verenkotte merkt: „Die Vorfluter und Teiche. Randvoll sind die noch nicht, auch wenn alles schon wieder sehr viel besser aussieht.“

Ein Sommer, wie ihn Ostbevern und Telgte im Jahr 2018 erlebt haben, würde der Wasserversorgung, trotz der regenreichen Monate, zum gegenwärtigen Zeitpunkt einiges abverlangen, so Viefhues: „Ein trockener Sommer bedeutet ganz allgemein einen arbeitsreichen Sommer für die Wasserwirtschaft. Die Stadtwerke Ostmünsterland halten die Augen offen und die Messinstrumente parat.“

Was dem Team der Stadtwerke in 2018 besonders zugesetzt hat, war der hohe Wasserverbrauch, der vor allem in den Abendstunden einsetzte. „Ich glaube, dass sich viele Menschen gar nicht bewusst sind, mit was sie da eigentlich versuchen ihren Rasen möglichst grün zu halten. Wasser, insbesondere das aufgearbeitete Trinkwasser, ist ein sehr kostbares Gut. Rasensprengen ist unser größter Feind.“ Zumal auf vielen Flächen das großzügige Sprengen mit dem kühlen Nass manche Fläche nicht vor der Verfärbung in ein verbranntes Braun verhindern konnte. Zehn Prozent mehr Reinwasser haben die Stadtwerke Ostmünsterland alleine in Telgte und Ostbevern abgegeben. „Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass beide Ortschaften wachsen. Sowohl im privaten Wohnungsbau als auch im Industriebereich. Das hat sicherlich auch zu einer signifikanten Erhöhung des Wasserverbrauchs geführt. Mal sehen, was dieser Sommer so für uns bereithält?“, sagt der Experte