Ausstellung von Maler Hans Rehhoff

Eine Ausstellung, die nicht nur für die Augen, sondern auch für den guten Zweck bestimmt ist, wird aktuell auf Neuenbrocks Hof geplant. Im Mittelpunkt steht dabei der norddeutsche Innenarchitekt und Maler Hans Rehhoff , geboren 1928 in Schleswig und 2017 in Everswinkel verstorben. Er war seit 1973 beheimatet in der Region. In seiner aktiven Schaffenszeit hatte er sich Hans Rehhoff sich immer wieder mit großer Begeisterung von Expressionismus, Impressionismus und Farbfeldmalerei zu eigenen Werken inspirieren. In seiner Schaffenszeit entstand eine große Anzahl freier Motive und viele fantasievolle Landschaften, die in Teilen in einer Gemäldeausstellung am Wochenende des 15. und 16. Juni, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf Neuenbrocks Hof von Familie Plautz, Brock 53.

In der Ankündigung heißt es weitere, dass es ein umfangreiches Lebenswerk von Acryl- und Aquarellgemälden in verschiedenen Formaten ausgestellt wird.

Die Bilder werden für einen guten Zweck ohne Preisvorgaben angeboten. Interessierte erhalten die Gemälde für einen freien „Spendenbetrag“. Der Erlös der Aktion kommt der Stiftung „Königskinder“ zu Gute. Dabei handelt es sich um einen ambulante Hospizdienst für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche aus Münster und dem Umland.

Regelmäßig werden interessierte Menschen im Befähigungskurs zur Familienbegleitung auf ihren ehrenamtlichen Einsatz in den Familien vorbereitet. Seit vier ein halb Jahren begleiten die Königskinder nun schon Familie Götting aus Ostbevern. Die Eltern, der lebensverkürzend erkrankte 15-jährige Max und seine drei Geschwister, haben die „Königskinder“ in den Jahren auf unterschiedlichste Art und Weise zu nutzen geschätzt. Katrin Beerwerth, pädagogische Leitung, erklärt: „Uns ist es wichtig, die Familien individuell zu begleiten und mit den Familien gemeinsam zu überlegen, wie wir Königskinder am besten unterstützen können, von daher kann sich unser Aufgabengebiet natürlich auch im Laufe der Zeit ändern. Wir begleiten ja schon von der Diagnose an und sind somit manchmal über einen sehr langen Zeitraum in einer Begleitung. Das ist ein großer Unterschied zur Erwachsenenhospizarbeit.“

Seit Dezember 2014 besucht wöchentlich die ehrenamtliche Mitarbeiterin Claudia Schmitt die Familie. Zunächst verbrachte sie viel Zeit mit Max Bruder, inzwischen liegt ihr Hauptaugenmerk auf Max und seine Mutter Agnieszka Götting. Bei schönem Wetter gehen die Drei zusammen spazieren. Agnieszka Götting genießt es, ihre Fragen und Sorgen mit der Familienbegleiterin teilen zu können und auch einfach mal gemeinsam Lachen zu können. Darüber hinaus nimmt die Familie auch viele weitere Angebote der „Königskinder“ wie zum Beispiel die Geschwistergruppe, das Mütterfrühstück oder die Familientreffen, wahr. „Es tut gut, andere Familien in ähnlichen Situationen kennenzulernen und sich mit ihnen austauschen zu können. Ich muss nicht lange erklären, wie das Leben mit Max ist, ein Grundverständnis ist einfach da“, erzählt Agnieszka Götting. Sie ist froh, dass sie die Königskinder an ihrer Seite hat. „Dort ist immer jemand für uns da, das stärkt unwahrscheinlich“, bringt sie es auf den Punkt.