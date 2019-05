I n den vergangenen Tagen haben drei der vier im Rat vertretenen Parteien ihre Wahlwerbung an die Haushalte verteilt. Schwerpunkt der Werbeprodukte: Europawahl. Soweit nichts Besonderes. Allerdings gibt es in allen drei Produkten auch einen Teil, der sich nur mit Ostbevern beschäftigt und in allen drei Broschüren geht es dabei um die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeindebürger. „Die Gemeinde Ostbevern hat einen ausgeglichenen laufenden Haushalt. Davon getrennt sind die einmaligen Investitionen zu betrachten“, sagt Kämmerer Dr. Michael König . „Aufgrund der drei vom Rat beschlossenen Großprojekte Rathaus, Feuerwehrgerätehaus Brock und Baugebiet Kohkamp III steigt die Verschuldung natürlich deutlich an.“

Der Kämmerer betont, dass die Parteien die Beschlüsse bei allen drei Projekten mit breiter Mehrheit gefasst haben. So gab es bei der Entscheidung zum Baugebiet Kohkamp III nur ökologische Einwände der Grünen, beim Rathaus sei lediglich die SPD gegen das Verfahren der Auftragsvergabe gewesen. Und auch beim Feuerwehrgerätehaus war nur die FDP dagegen. „Aber eben nicht generell. Sie wollte es zeitlich verschieben.“ Dr. Michael König ist, bezogen auf die Produkte der Parteien SPD, FDP sowie der Grünen, vor allem darüber verwundert, dass die Wahlprospekte suggerieren, die Verwaltung handele nach eigenem Ermessen. „Die Verwaltung macht nichts ohne Ratsbeschluss. Wenn also im Wahlkampf von den Parteien die steigende Verschuldung beklagt wird, ist dies nur die Kehrseite der mit großen Mehrheiten von diesen Parteien beschlossenen Projekte. Da diese nicht aus Ersparnissen finanziert werden, müssen Kredite aufgenommen werden.“

Was der Kämmerer hingegen in den Produkten der drei Parteien vermisst, sind Lösungsvorschläge zur Finanzierung. „Daran sollten alle Akteure kooperativ und intensiv arbeiten. Im Nachhinein über Dinge zu klagen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, hilft nicht weiter.“ Dabei spielt er in erster Linie darauf an, wie die Schulden abgetragen werden könnten. Denn die beiden Haupteinnahmequellen der Kommune sind die Einkommens- und Gewerbesteuer. „Beide Steuerarten haben damit zu tun, dass unsere Gemeinde ,funktioniert‘. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir dafür sorgen, dass sich Unternehmen wohl fühlen, expandieren können, beziehungsweise sich neue ansiedeln sowie dass der Nachwuchs vor Ort gut ausgebildet wird, gerne in unserem Ostbevern lebt und in einem der Unternehmen vor Ort arbeiten möchte“, nennt er die Ziele, die die Parteien am besten gemeinsam angehen sollten. So könnten dann am Ende auch am schnellsten die durch Rathaus und Feuerwehrgerätehaus entstandenen Kosten wieder reingeholt werden. Und was das Baugebiet Kohkamp III angeht. „Die Verschuldung ist vorübergehend, denn spätestens 2023 soll das Areal wegen des hohen Nachfragedrucks schon wieder voll belegt und die Ausgaben für Grundstückserwerb und Erschließung durch den Grundstücksverkäufe gedeckt sein.“