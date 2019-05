Bröcker Schützen sehen ihrem Fest entgegen

Wer zurzeit durch Brock fährt, kann es nicht übersehen; Das Schützenfest steht vor der Tür. Seit dem Tagen hängen schon die neuen Fähnchen an jeder Laterne der Ladbergener und Schmedehausener Straße. Der Schützenverein „Westbevern Brock von 1872“ freut sich damit einen großen Wunsch umgesetzt zu haben. Der neue Fahnenschmuck an den Hauptstraßen wird das Ortsbild für das Schützenfest abrunden und die Vorfreude auf das Fest weiter beleben, ist sich der Verein sicher.

Am Mittwoch, 29. Mai, beginnt das Fest um 17 Uhr mit dem traditionellen „Heiderichten“ und anschließendem Biwak. Das beliebte Eierschießen wird dieses Jahr wieder umweltfreundlich mit wiederverwertbaren Metalleiern durchgeführt. Der Spielmannszug „Frei Weg“ Brock übernimmt die musikalische Unterhaltung.

Das eigentliche Schützenfest beginnt am Christi-Himmelfahrts-Donnerstag, 30. Mai, um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt in der „Herz-Jesu-Kirche“. Um 14 Uhr erfolgt das Antreten der Schützen auf dem Schulhof. Der Musikverein Ostbevern und der Bröcker Spielmannszug werden mit Marschmusik für den repräsentativen Rahmen sorgen.

Antreten werden neben den Musikzügen, dem Vorstand, Kranz- und Fahnenträgern, der erste und zweite Zug der Ehrengarde, die Damengarde und die weiteren Schützen. Ihre Majestät Nadine Kock wird mit Prinzgemahl Frederick Hoppe noch einmal die Reihen abschreiten und den zahlreichen Ehrungen verdienter Schützen beistehen.

Bereits ab 14 Uhr wird im „Dorfspeicher“ Kaffee und Kuchen angeboten. Den Kuchen für die reichlich gedeckte Kaffeetafel hat die Königin unter Mithilfe des Hofstaates und der Damengarde organisiert. Mit dem Erlös wird das Projekt Kenia „Straßenkinder Nairobi“ unterstützt. Dieses Projekt wird schon seit Jahren durch Bernadette Bensmann und Brigitte Ridder aktiv unterstützt, die auch in diesem Jahr mit weiteren ehrenamtlichen Helfern die Ausrichtung der Kaffeetafel durchführen.

Der Gesamtvorstand erwartet wieder ein spannendes Königsvogelschießen. Es wird wie immer im Brock, gute Unterhaltung für alle Schaulustigen geben. Es wird noch gerne an den besonderen Wettstreit im letzten Jahr zurückgedacht.

Mit dem öffentlichen Ball ab 20 Uhr im Schützenzelt endet der erste Tag. Eintritt frei heißt es an diesem Abend. DJ Marius Recker wird für Stimmung sorgen und den Gästen richtig einheizen.

Am Freitag treten die Schützen wiederum um 14 Uhr auf dem Schulhof an. Der „Nierdelkönig“ wird ermittelt. Außerdem werden die Pokal- und Plakettenwettbewerbe am Luftgewehrstand ausgeschossen.

Alexandra Bücker organisiert unter Mithilfe weiterer engagierter Helfer in diesem Jahr das Kinderschützenfest. Zusätzlich wird der König der jungen Schützen ab 15 Uhr ermittelt. Gleichzeitig sorgt der Förderverein der KiTa Outlaw für frische Waffeln. Um 18 Uhr gibt es die große Proklamation. Das neue Königspaar samt Hofstaat wird gekrönt.

Dem Regentenpaar des vergangenen Jahr, Königin Nadine Kock mit Prinzgemahl Frederik Hoppe, werden nach einem Jahr Regentschaft die Insignien abgenommen und feierlich an die Nachfolger überreicht.

Der Fahnenschlag und das Salut-Schießen der Ehrengarde geben in Brock traditionell dazu einen ganz besonderen Rahmen.

Der ab 20 Uhr stattfindende Königsball gibt allen Schützen Anlass das neue Königspaar zu feiern. Die Band „Fernandos“ wird wieder die Leute auf der Tanzfläche zum Schwitzen bringen. Nicht-Mitgliedern werden an diesem Abend acht Euro Eintrittsgeld berechnet.

Ein großer Dank geht seitens des Schützenvereins an die Blumenwerkstatt Tanja Burlage, Schlichtenfelde Ostbevern, die in diesem Jahr für den Blumenschmuck rund um den Königsthron sorgt.

Am Samstag, 1. Juni, sind alle Mitglieder wieder herzlich zum gemütlichen Frühschoppen eingeladen. Sie treffen sich ab 11 Uhr am Dorfspeicher und lassen das Fest bei einem Gläschen Freibier noch einmal Revue passieren. Dazu werden ein Paar Würstchen auf dem Grill gedreht.