Gute Sichtbarkeit sorgt für Sicherheit

Wer mit dem Pedelec oder E-Bike unterwegs ist, der kann schneller als gedacht in heikle Verkehrssituationen geraten. Schließlich sorgt der „eingebaute Rückenwind“ dafür, dass man ganz schön flott unterwegs ist – mitunter manchmal vielleicht sogar zu flott.

Damit aber das Rad aufgrund des ungewohnt hohen Tempos sowohl für sich selbst als Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer nicht zur Gefahr wird, hatte das Ordnungsamt Ostbevern – passend zum Start in die Fahrradsaison – zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Und traf damit offensichtlich einen Nerv, denn rund 40 interessierte Radler waren ins Pfarrheim Ostbevern gekommen und konnten einen ebenso informativen wie auch unterhaltsamen Vortrag der beiden Referenten des Nachmittag, Richard Rauer , Polizeihauptkommissar und Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Warendorf, und Fahrradhändler Ludger Böckenholt, erleben.

Wechselseitig und mit vielen praxisbezogenen Beiträgen sowie mitgebrachten Anschauungsmaterialien informierten die beiden Fachleute zu den Themen Sicherheit, Sichtbarkeit, Kleidung, Fahrradhelme und gaben Tipps und Tricks zum Fahren in der Gruppe. Auch der Unterschied zwischen einem E-Bike und einem Pedelec wurde den Teilnehmern erklärt.

Gekonnt gelang es den beiden Referenten, ihr Publikum in ihre Ausführungen einzubeziehen, so dass sich fast eine Unterhaltung in der Gruppe entwickelte.

Für eine kurzweilige Unterbrechung des Nachmittags sorgte zudem eine kleine Verlosung. Das Ordnungsamt der Gemeinde hatte Rucksäcke mit vielen Informationen rund um das Radfahren gepackt, die von Fahrradhändler Ludger Böckenholt noch mit einigen Sicherheitsmaterialien ergänzt wurden. Die galt es unter den Anwesenden zu verlosen. Glücksfee spielte dabei Gertrud Mussmann, die gemeinsam mit Richard Rauer vier glückliche Gewinner ermittelte. Für alle anderen Teilnehmer gab es ein reflektierendes Klackarmband, das unkompliziert angebracht werden kann und so für eine bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit sorgt.