Wenn das Wohnzimmer zum Spielplatz wird

Mit wenigen gezielten Handgriffen klettert die zweijährige Anna die Kletterwand der Spielburg hoch, nur um wenige Sekunden später freudestrahlend die Burgrutsche wieder hinunter zu rutschen. Was nach Abenteuerspielplatz klingt, spielt sich in Wahrheit im Wohnzimmer der Familie Ristau ab. Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten Sandra und Kai Ristau als Tageseltern in der Bevergemeinde.

„Wir begleiten die Kinder und Eltern in den ersten so spannenden Entwicklungsphasen des Lebens“, erzählt Sandra Ristau mit leuchtenden Augen. Die gelernte Erzieherin weiß, wovon sie spricht. In den vergangenen zehn Jahren begleitete die 42-Jährige zusammen mit ihrem Mann Kai schon rund 30 Kinder auf dem Weg ins Leben.

„Das macht uns jeden Tag aufs Neue Spaß“, berichtet Ristau weiter, „und obwohl wir viele Rituale und einen klar strukturierten Tagesablauf haben, ist jeder Tag neu und ganz besonders.“ Nie entwickeln sich junge Menschen so rasant wie in den ersten drei Lebensjahren.

Bis zu fünf Kinder haben Ristaus jedes Jahr in den eigenen vier Wänden. So wurde schnell aus dem Wohnzimmer ein großes Spieleparadies mit selbst gebauter Ritterburg inklusive Rutsche und Höhle und aus dem Gästezimmer ein Schlafraum mit großer Wickelfläche.

„Fünf Kinder zu zweit zu betreuen bedeutet für uns einen stressfreien, entspannten Alltag, der allen zugutekommt“, erklärt Kai Ristau. Bei Familie Ristau ist immer was los. Denn neben den bis zu fünf Kindern in der Betreuung sind die beiden Tageseltern selbst Eltern von vier Kindern im Teenager-Alter. „Für unsere eigenen vier Kinder bedeutete das, dass Mama und Papa immer zu Hause sind.“ Dass das gerade für Teenager nicht immer nur Vorteile hat, wissen die beiden nur zu gut. „Dennoch hat die ganze Familie immer wieder entschieden, dass dieses Leben für uns perfekt ist.“

Ganz besonders freut sich die Familie auf das Wiedersehen mit ehemaligen Tagespflegekindern aus den vergangenen zehn Jahren. „Wir sind sehr neugierig, was aus den Kindern geworden ist und wie sie sich weiterentwickelt haben“, erzählt Sandra Ristau. Bei Kakao und Kuchen werden die Kinder aus allen Teilen des Kreises Warendorf und sogar Güterslohs nach Ostbevern kommen, um noch einmal bei Ristaus im Wohnzimmer oder Garten spielen zu können. „Wir sind stolz und froh mit der Kindergruppe arbeiten zu können und hoffen, dass wir noch viele Kinder und Eltern in eine tolle Zukunft begleiten können“, freuen sich Ristaus auf die kommenden Jahre.