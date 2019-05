Viel los beim Technischen Hilfswerk

Die Fernmeldeempfänger des THW Ortsverbandes Warendorf, welcher seinen Sitz in Ostbevern hat, schrillten auf. Das übermittelte Einsatzstichwort „Meschenrettung“ setzte den Einsatz der 1. Bergungsgruppe des Ortsverbandes voraus, sodass diese zusammen mit dem Zugtrupp kurz nach der Alarmierung in Richtung Telgte zum Achtermannweg ausrückte. Unter Einsatz von Sonder- und Wegerechten wurde zunächst ein Bereitstellungsraum in der Nähe der Einsatzstelle angefahren. Hier wurden durch einen THW-Fachberater die Einsatzkräfte mit weiteren Informationen versorgt. Anschließend setzten sich die Fahrzeuge zur Einsatzstelle in Bewegung.

So begann eine unangekündigte und somit für die THWler überraschende Einsatzübung, die der THW-Fachberater Guido Gawellek für den Zugtrupp und die 1. Bergungsgruppe des OV Warendorf ausgearbeitet hatte. Das Übungsszenario beinhaltete eine Gasverpuffung mit anschließendem Entstehungsbrand sowie zwei verletzte Personen. Die möglichst schonende Rettung der Verletzten war nach erster Erkundung der durch den Zugführer Marcus Leifhelm ausgegebene Einsatzauftrag. Um an die Verletzen zu gelangen, musste der Entstehungsbrand gelöscht und mittels Leiterteile ein Zugang auf ein Gebäudeteil hergestellt werden. Unter Anwendung einer Hilfskonstruktionen in Form eines sogenannten Leiterhebels konnten beide Verletzte letztendlich fachgerecht aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.

Die Übungsinhalte spiegelten die Inhalte der Fachausbildung der letzten Wochen wieder. Deren Umsetzung stellte den Übungsleiter weitestgehend zufrieden.

Deutlich ruhiger, und vor allem angekündigt, ging es beim parlamentarischen Abend im Landtag NRWs zu. Auf Einladung von Landtagspräsident André Kuper und Innenminister Herbert Reul waren seitens des Technischen Hilfswerks aus dem Kreis Warendorf Thorsten Koch vom THW Ortsverband Oelde und der Ortsbeauftragte Mario Raab vom Ortsverband Warendorf zu einem parlamentarischen Abend für die Ehrenamtlichen im Brand- und Katastrophenschutz in den Landtag von Nordrhein-Westfalen, der Landeshauptstadt Düsseldorf, eingeladen. Nachdem der Landtagspräsident und der Innenminister die Veranstaltung eröffnet und die rund 350 geladenen Gäste von ASB, DLRG, DRK, Feuerwehr, Johanniter, Malteser und THW begrüßt hatten, folgte eine Podiumsdiskussion, moderiert von Fernsehjournalist Thomas Heyer (WDR), mit Innenminister Reul und den Vertretern der im Landtag vertretenen Fraktionen. Anschließend gab es für die Teilnehmer die Möglichkeit Fragen an die Politiker zu stellen und ihnen Anregungen für ein attraktives Ehrenamt mit auf den Weg zu geben. Ziel des Abends war es ja nicht nur den Ehrenamtlichen im Brand- und Katastrophenschutz für ihre Arbeit zu danken und ihnen auf diesem Wege Wertschätzung zu signalisieren, sondern auch ein Stimmungsbild für die politische Arbeit zu erhalten. Im Rahmen der Veranstaltung trafen die beiden THWler aus dem Kreis Warendorf auch auf den heimischen Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier (CDU) mit dem man sich über diverse Themen der Landespolitik austauschte. Aber auch mit weiteren politischen Köpfen und Vertretern anderer Hilfsorganisation und THW-Ortsverbänden konnte man an diesem Abend schnell ins Gespräch kommen. Es entstand ein vielversprechender Austausch, welcher hoffentlich nicht der letzte dieser Art war.

