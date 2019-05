Ein neuer Regent für die Loburger

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Anlässe gibt es genug beim Schützenverein Loburg. Von Mittwoch, 29. Mai, bis Samstag, 1. Juni, halten die Schützen auch für Nichtmitglieder einen bunten Strauß an Angeboten bereit: Bacardi-Party (Mittwoch ab 21 Uhr), Ehrungen und Kinderbelustigung (Donnerstag ab 13.45 Uhr) sowie der Festball (Samstag ab 20 Uhr) sind nur einige Programmpunkte. Einen der Höhepunkte verspricht der Donnerstag ab 14.30 Uhr: Am Vatertag werden auf dem Vereinsgelände hinter der alten Turnhalle der Loburg die Nachfolger von König Dieter I. und Regentin Annette Stallmann ermittelt.

An eine Entwicklung von vor 40 Jahren wird in diesem Jahr mit einem Vogelschießen für Gastvereine (Donnerstagnachmittag) erinnert: Als Datum einer Art Ehrengarden-Wiedergeburt markiert der Verein das Jahr 1979, weil die Formation damals aus ihrem tiefsten Dornröschenschlaf geweckt worden ist. Rein statistisch hat die Ehrengarde der Loburg aber fast ebenso viele Jahre auf dem Buckel wie der Schützenverein. Wurde der Verein im Jahr 1955 aus der Taufe gehoben, formierte sie sich ein Jahr später und feierte anlässlich des ersten Schützenfestes 1956 Premiere. Im Lauf der Jahre ließ das Engagement der Gardisten spürbar nach. Ihr 25-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr die Damengarde, die sich 1994 beim Schützenfest der Öffentlichkeit präsentierte – diese Jahreszahl ist unstrittig.

Wer aus seiner eigenen Bundeswehrzeit die gute alte Filzlaus kennt, kann einschätzen, was die Loburger Ehrengardisten der Stunde Null Mitte der 1950er-Jahre am Körper trugen. In schwarze schwere Jacken und weiße Hosen hüllten sich die 18 ersten Gardisten der Loburg, die Alois Vinke kommandierte. Vinke stieg 1974 zum Oberst auf, Josef Niebrügge folgte ihm parallel im Amt. Einen Namen machte sich auch August Mirlenbrink, der von 1974 bis 1992 ohne Unterbrechung als offizieller Fahnenträger der Ehrengarde unterwegs war.

Wie auch der Gesamtverein hat die Garde einige Aufs und Abs in ihrer Geschichte durchlebt. Eine entscheidende Aufwertung der Formation ist zweifelsfrei mit dem Namen von Werner Leinkenjost verbunden.

Als der Chronist in den 1970er-Jahren beim Antreten zum Zählen der Ehrengardisten nicht einmal mehr beide Hände benötigte, nahm sich Leinkenjost ab 1979 als Kommandeur der Gruppe an und lenkte deren Geschicke als Oberst von 1990 bis 2006. Er löste damit Hubert Bals ab, der als Oberst ab 1982 Verantwortung getragen hatte. Zwischen 1979 und 1980 schaffte Leinkenjost es, 30 Personen in die Ehrengarde aufzunehmen. „Den Ursprung für eine Werbeoffensive hatte eine Wette unter Kameraden“, erinnert sich Werner Leinkenjost. Hubert Reckermann, seinerzeit Vereinsvorsitzender, hatte Werner versprochen: „Wenn ihr einige Jahre zusammenbleibt und die Zahl der Mitglieder konstant hoch wird, zahle ich euch nach der Krönung euren Jahresbeitrag wieder aus.“ Das reichte nachhaltig als Motivation.

In den Anfangsjahren des Schützenvereins 1956–1960) betrug die Stärke der Ehrengarde 15 bis 20 Personen. Die Anzahl der Ehrengardisten schwankte im Verlauf der Jahre. Ihre Rekordmarke erreichte sie im Jahr 1995 zur 40-Jahr-Feier des Loburger Vereins. Da bestand die Ehrengarde Loburg aus 55 Personen, die neun Damen mitgezählt, die erstmals 1994 in der Formation mitmischten. Anfang der 1990er Jahre kam in der Ehrengarde die Idee auf, eine eigene Standarte zu entwerfen. 1993 wurde diese Insigne feierlich eingeweiht.

Als sich die Ehrengarde zu einer ernstzunehmenden Einheit mauserte, die Marschieren und Antreten übte, beteiligte sie sich an Pokal- und Vereinsschießen auch anderer Vereine. Die Loburger stellten mehrfach den Einzelsieger, gewannen eine Vielzahl von Wettbewerben und platzierten sich ganz vorn.

Zeitplan 18 Uhr Kinderdisco; 20 Uhr Bacardi-Party; 20.30 Uhr Hampelmannschießen. 13.45 Uhr Antreten auf dem Schlossplatz; 14 Uhr Auszeichnung, Festplatz; 14.15 Uhr Platzkonzert, Cafeteria, Kinderbelustigung; 14.30 Uhr Beginn des Königsschießens; im Anschluss das Vogelschießen für Gastvereine anlässlich der Reaktivierung der Ehrengarde vor 40 Jahren; 16 bis 18 Uhr Tombola-Preisausgabe: 1. Preis eine Ballonfahrt.Samstag, 1. Juni: 16 Uhr Kaffeetrinken für die Senioren; 17 Uhr Start des Heißluftballons; 18.45 Uhr Antreten auf dem Schlossplatz mit dem Musikverein Ostbevern; 19 Uhr Krönung; 20 Uhr Festball mit derTanzband „The Cube“.(Alle Angaben ohne Gewähr) ...

Zwei Ehrengardisten, die seit der Wiederbelebung vor 40 Jahren dabei sind, zählen in der Ehrengarde aktuell noch zu den Aktivposten: Martin Hokamp und Alfons Leinkenjost. Dazu zählen kann man auch den Oberst im Ruhestand Werner Leinkenjost, der im Mai 2006 die Verantwortung in die Hände seines Bruders Alfons legte. Ralf Niebrügge führt aktuell das Kommando.

Die Damengarde feiert als feminine Abteilung des Vereins ihr 25-jähriges Bestehen. Dabei stehen Anne Korthorst und Heike Hüttemann den Frauen der Ehrengarde ununterbrochen zur Seite.

Die aktuelle Mitgliederzahl der Ehrengarde liegt bei 47 Ehrengardisten: 16 Frauen und 31 Männer.