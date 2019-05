Der bundesweite Trend spiegelt sich auch in den Ergebnisse der Bevergemeinde wider, haben die Grünen doch mit insgesamt 25,5 Prozent ihr Ergebnis der Europawahl 2014 um 15,7 Prozent verbessert. „Das ich das noch erleben darf. In Wahlbezirk vier sind wir sogar vor der CDU . Das ist Wahnsinn“, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jochem Neumann, der das Ergebnis dieser „Zukunftswahl“ gemeinsam mit seinen anwesenden Parteimitgliedern erfreut zur Kenntnis genommen. „Damit konnte wirklich keiner rechnen.“

Die Vertreter der anderen drei im Rat vertretenden Parteien beglückwünschten die Grünen zu ihren Ergebnissen in Ostbevern wie auch auf Bundesebene. „Das brauchen wir nicht schönzureden. Der Wahlkampf, der von Berlin aus geführt worden war, war viel zu altbacken. Um so wichtiger ist es, dass wir für die Kommunalwahl die richtigen Themen setzen – und diese auch entsprechend kommunizieren“, reflektierte Bernhard Everwin, Vorsitzender der CDU Ostbevern. „Mich beruhigt nur, dass die AfD nicht ganz so sehr profitiert hat.“ Eine Meinung, die Wolfgang Läkamp (FDP) teilt. „Die Zugewinne der AfD, wenn auch nur gering, sind dann doch immer noch Gewinne. Mit Blick auf die Kommunalwahlen habe ich dann doch etwas Sorge, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte“, so der erste Vorsitzender der Liberalen in der Bevergemeinde. „Gut ist hingegen, dass, wenn ich das richtig sehe, wir in allen Wahlbezirken einen Zugewinn an Stimmen bekommen haben.“

Die Ortsvereinsvorsitzende der SPD freute sich vor Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen noch über die hohe Wahlbeteiligung in Ostbevern. „Ich musste bei meiner Stimmabgabe sogar in der Schlange warten und anstehen“, so Susanne Steinkat. Aber: „Das Ergebnis ist nicht gut. Da müssen wir an der Basis heute das ausbaden, was die da oben verbockt haben“, und wirft erneut einen Blick auf die Zahlen auf der im Rathaus aufgebauten Leinwand.

Insgesamt nutzten 70,66 Prozent aller Wahlbeteiligen Ostbeverner die Chance des Urnengangs. Eine Steigerung zu 2014 von 3,07 Prozent und im Vergleich zu 2009 sogar von 18,87 Prozent. In einem Wahllokal wurden sogar vorsorglich noch Stimmzettel nachgeordert, da nie eine 100 Prozentabdeckung an Stimmzetteln von vornherein vorläge, hieß es seitens der Verwaltung zu diesem Vorgehen.