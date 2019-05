„Nach genau 50 Jahren war es an der Zeit, sich mal wieder zu treffen.“ Das sagten die Organisatoren des Klassentreffens des Entlassjahrgangs 1969.

Im April 1961 war die Einschulung, und bereits im August 1969 hatten die Ehemaligen neun Schuljahre absolviert, was daran lag, dass es aufgrund einer Neuordnung im Schulwesen für diese Klasse zwei Kurzschuljahre gab und somit die Entlassung bereits im August 1969 stattfand.

So kamen 28 ehemalige Schülerinnen und Schüler, die heute nicht nur in und um Ostbevern leben, sondern auch verteilt im Bundesgebiet und dem Ausland, zusammen, um nochmals in alten Erinnerungen zu schwelgen.

Nach einem Empfang in der „Alten Post“ begab sich die Gruppe auf einen Rundgang durch Ostbevern, wobei zunächst natürlich das alte Schulgebäude aufgesucht wurde, welches sich noch immer in einem hervorragenden Zustand zeigt.

Vorbei an dem ehemaligen Gelände der „Droste-Kampfbahn“, wo man sich noch an den Sportunterricht erinnerte und sich heute das Seniorenheim befindet, kam man zum Neubau des Rathauses. Hier zeigten sich doch einige weit angereiste Mitschüler sehr überrascht, dass das ehemalige Rathaus, welches beim letzten Treffen 1989 noch als soeben erweitert, renoviert und mit seiner großen Wasserfontäne in Erinnerung war, nun einem Neubau weichen musste.

Nach einem Buffet wurde dann bis zum späten Abend das Wiedersehen gefeiert.