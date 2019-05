Zwei Einsätze hatte die Polizei wegen Alkohol: Ein 18-jähriger Ostbeverner bestieg an Christ-Himmelfahrt gegen 1.49 Uhr an der Straße Loburg einen schwarzen Renault . Da der 18-jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, sprach ihn ein Zeuge an. Dieser wollte ihn von der Fahrt abhalten. Dies misslang jedoch. Der 18-jährige wurde wenig später durch Beamte am Hanfgarten angetroffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er zur Wache mitgenommen, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 18-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am Mittwoch gegen 21 Uhr befuhr eine 65-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Fahrrad die Kolpingstraße. In Höhe der Nummer 8 touchierte sie einen geparkten Pkw. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten. Ein Test ergab ein eindeutiges Ergebnis, so dass dann auch eine Blutprobe entnommen wurde.