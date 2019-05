Von der ganz schnellen Truppe

So schnell waren die Bröcker Schützen noch nie. Bereits um 17.22 Uhr hatten sie am Christi-Himmelfahrtstag allen Grund zum Jubeln. Der neue Schützenkönig heißt Oliver Lütke Siestrup. Er hatte mit dem 375. Schuss den Rest des Adlers von der Stange geholt und viele Besucher auf dem festlich geschmückten Platz am Dorfspeicher überrascht, denn mit einem derartigen Tempo hatte kaum jemand gerechnet. Umso mehr ließen die Schützen ihren Regenten hochleben.

Fest des Schützenvereins Westbevern-Brock 1/4 Von der schnellen Truppe waren die Mitglieder des Schützenvereins Westbevern-Brock, speziell König Oliver Lütke Siestrup, denn er schoss mit dem 375. Schuss den Vogel ab. Foto: Pohlkamp

Von der schnellen Truppe waren die Mitglieder des Schützenvereins Westbevern-Brock, speziell König Oliver Lütke Siestrup, denn er schoss mit dem 375. Schuss den Vogel ab. Foto: Pohlkamp

Von der schnellen Truppe waren die Mitglieder des Schützenvereins Westbevern-Brock, speziell König Oliver Lütke Siestrup, denn er schoss mit dem 375. Schuss den Vogel ab. Foto: Pohlkamp

Von der schnellen Truppe waren die Mitglieder des Schützenvereins Westbevern-Brock, speziell König Oliver Lütke Siestrup, denn er schoss mit dem 375. Schuss den Vogel ab. Foto: Pohlkamp

Chancen auf den Königstitel hatten sich noch zwei Mitbewerber ausgerechnet: Raphael Spahn und Geert Tielemans. Sie hatten jedoch nicht mit dem Siegeswillen von Oliver Lütke Siestrup gerechnet. An der Theke kam heraus, warum er unbedingt König werden wollte: Sein Vater Alois war vor genau 50 Jahren Regent in Ostbevern-Brock. „Das war für mich Motivation“, erzählte der strahlende Bröcker.

Der Vereinsvorsitzende Werner Dieckmann , immer noch überrascht von der Geschwindigkeit des Königsschießens, betonte: „Oliver hatte es wohl sehr eilig.“ Der neue Regent musste an diesem Tage etlichen Personen die Hand schütteln. Vorjahreskönigin Nadine Rock schoss die Krone und das Zepter ab, Jens Wieler den rechten Flügel, Ralf Lüttigmann den linken, und Siegfried Mentrup holte den Apfel von der Stange.

Weiter ging es mit Schützenbrüdern, die für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Ehrengarde ausgezeichnet wurden: Frederik Hoppe (5 Jahre), Tim Kolkmann (5), Reinhard Kolkmann (30), Jannik Burchert (5) und Frank Wiemann (20). Damit noch nicht Schluss: Für über fünfjährige Vorstandsarbeit wurde Christoph Dieckmann geehrt. Für über 20-jähriges Engagement in diesem Gremium ehrte der Verein Guido Rother, Reinhard Kolkmann und Willy Schulze Althoff. Rainer Gerbert schließlich freute sich über eine Ehrung für über 30-jährige Vorstandstätigkeit.

Auf der Festwiese erlebten die vielen Gäste einen unterhaltsamen Feiertag. Der Schützenverein Westbevern-Brock hatte alles für ein vielseitiges Schützen- und Volksfest getan: Es gab Kaffee und Kuchen sowie andere Köstlichkeiten im Heimathaus, musikalische Unterhaltung vom Spielmannszug „Frei Weg“ und vom Musikverein Ostbevern, eine Kindereisenbahn, ein Preisschießen, das Jugendkönigsschießen, und die Schießriege bot den Jüngsten das Schießen mit einem Lichtgewehr mit Lasertechnik an.

Der Vorsitzende Werner Dieckmann, Berthold Sendker, Siegfried Mentrup und die, die Verantwortung für dieses Brauchtumsfest trugen, konnten sich freuen, denn auch das Wetter spielte mit. Begonnen hatte der Tag mit einem Festhochamt und anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Am Freitag erlebte das Schützen- und Volksfest mit der Königsproklamation und dem Ball seinen abschließenden Höhepunkt.