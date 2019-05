Patrik Merschkötter regiert die Loburger Schützen

Das war nach dem Geschmack der Organisatoren: Unter der Vogelstange herrschte am Donnerstag Hochbetrieb. Letztlich nahm Patrik Merschkötter auf den Schultern der Kameraden Platz und reckte die Sieger-Faust in den Himmel. Mit dem 489. Schuss kürte er sich zum 64. König in der Geschichte des Schützenvereins Loburg.

Schützenfest der Loburger Schützen in Ostbevern 2019 1/17 Ein schönes Fest mit zahlreichen Höhepunkten erlebten die Mitglieder der Loburger Schützen. Foto: Ebert

Thomas Große Stetzkamp hatte beim Antreten die Richtung vorgegeben. Weil die Damengarde aktuell ihr 25-jähriges Bestehen und die Ehrengarde ihre Wiederbelebung vor 40 Jahren feierten, müssten Königskandidaten aus diesen Formationen auf dem Festplatz beim Vogelschießen Schlange stehen, mutmaßte der Vorsitzende vom Balkon der Schlosstreppe.

Große Stetzkamp und das scheidende Königspaar, Annette und Dieter Stallmann , hießen beim Antreten Mitglieder und Gäste willkommen. Die Regenten dankten Verein und Gefolge für ein „überragendes Jahr“. (Ehren-)Abordnungen hatten unter anderem die Vereine von St. Ambrosius, Brock-Nord und Rengering entsandt. Das Fanfarenkorps Milte gab an Vatertag musikalisch den Ton an.

Begonnen hatte das Jahresfest bereits am Mittwoch. Mit der Kinderdisco unterstrich der Verein seine Verbundenheit zum Nachwuchs. Einen Tick älter, aber genauso dankbar waren die Gäste, die am Abend das Zelt zur Bacardi-Party in Beschlag nahmen. Während die einen bereits weißen Rum genossen, badete Christian Görtzel nüchtern im Erfolg: Der Schützenkönig von 2017 machte mit dem 212. Schuss dem Hampelmann den Garaus.

Mit einer Messfeier in der Loburger Kirche und einem gemeinsamen Mittagessen begann der zweite Schützenfesttag, den Thomas Große Stetzkamp nutzte, um nach Totengedenken und Festumzug verdiente Mitglieder zu ehren. Besondere Treue bewiesen Gerd Meißner und Arnold Rottwinkel, die jeweils 50 Jahre das Vereinsbuch bei sich tragen. Josef Brune, Hubert Görtzen und Alfons Leinkenjost sind 40 Jahre dabei. Letzterer wurde darüber hinaus - wie auch Martin Hokamp - vom Kommandeur der Ehrengarde, Ralf Niebrügge, dafür ausgezeichnet, weil er vier Jahrzehnte die Ehrengarde bereichert.

Wer Süßes liebt, kam am Donnerstagnachmittag in der Cafeteria, deren selbst gemachte Backspezialitäten ein Selbstläufer sind, zu seinem Recht. Derweil lenkte die Kinderbelustigung den begeisterten Nachwuchs ab, während die Schießwettbewerbe immer mehr in den Fokus rückten. Zu den Gewinnern zählten Dennis Leinkenjost (Armbrustschießen) und Bernd Burbank (Hauptpreis Tombola: Ballonfahrt). Björn Lückener erlöste den Holzadler von Krone und Apfel, das Zepter sicherte sich Simon Krieg.

Im Kampf um die Königswürde sah sich Heike Hüttemann zwei Paaren, Katrin und Jörg Wientke sowie Claudia Leinkenjost und Patrik Merschkötter, gegenüber. Merschkötter hatte den entscheidenden Zugriff und bat seine Konkurrenten erfolgreich in den Hofstaat, wobei Claudia Leinkenjost den Platz direkt neben ihm einnehmen wird. Zur Gefolgschaft gehören darüber hinaus Andreas Hüttemann, Jenny und Maik Leinkenjost, Celine Laumann und Simon Naschert sowie Anna Leinkenjost und Philipp Köhnsen.

Am heutigen Samstag wird das Schützenfest mit dem Kaffeetrinken für Senioren fortgesetzt (16 Uhr). Eine Stunde darauf wird ein Heißluftballon an der Loburg starten. Im Anschluss an das Antreten vor dem Schloss (18.45 Uhr) folgt die feierliche Krönung. Ab 20 Uhr speilt die Band „The Cube“ zum Festball auf.