Kaiserwetter für den König: G ehörte beim Vogelschießen am Donnerstag noch der Pullover zur textilen Grundausstattung, war am Samstagabend während der Krönung Anzugserleichterung angesagt. Das galt beim Schützenverein Loburg allerdings vornehmlich für die Gäste. Denn der Hofstaat um das Regentenpaar Patrik I. Merschkötter und Claudia Leinkenjost hatte sich festlich rausgeputzt. Merschkötter hatte sich an Vatertag mit dem 489. Schuss zum 64. König der Loburger gekürt.

Vorsitzender Thomas Große Stetzkamp unterstellte dem Regenten am Samstag während der Krönungszeremonie auf dem Vereinsgelände scherzhaft „Migrationshintergrund“. Patrik I. versprach daraufhin eine milde Hand, um das Loburger Schützenvolk die kommenden zwölf Monate zu führen. Er setze als Schütze aus dem Rengering „auf behutsame Einbürgerung“. Dazu ermutigte ihn auch Marco Klein. Als eine seiner ersten Amtshandlungen krönte der Pastor von St. Ambrosius die Loburger Regenten und deren Gefolge (Heike und Andreas Hüttemann, Jenny und Maik Leinkenjost, Celine Laumann und Simon Naschert sowie Anna Leinkenjost und Philipp Köhnsen, Katrin und Jörg Wientke und Nicole Merschkötter und Matthias Drüker). Der Geistliche nutzte das Sonnenwetter und reiste zu seinem Außeneinsatz in der Bauerschaft mit der Leeze an.

Begonnen hatte der dritte Schützentag mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken: 50 Senioren folgten der Einladung des Vorstands und genossen die Atmosphäre zum Klönen. Im Anschluss an Antreten und Krönung griff die Tanzcombo „The Cube“ in die Saiten und sorgte für fürstliche Stimmung.