Ein voller Erfolg wurde das Gastspiel des Shantychores bei den „Emdener Matjestagen“, heißt es in einem Bericht des Chores. 40 Sänger machten sich mit dem Reisebus auf den Weg in Richtung Emden. Dort wurden sie schon erwartet, denn der erste Auftritt war bereits mittags auf der Hauptbühne am Hafentor. Unter dem großen Beifall der zahlreichen Zuschauer erklangen dann Lieder von der Küste und der Seefahrt.

Besonderen Beifall erhielten die Stücke „La Paloma“, „Junge komm bald wieder“ sowie „Alo ahe“. Bei den volkstümlichen Weisen wie „Rosemarie“ oder „Wir lagen vor Madagaskar“ wurde der Chor zudem tatkräftig sängerisch vom Publikum unterstützt.

Am Nachmittag ging es dann mit dem gleichen Elan und Erfolg auf einem Tjalk, einem holländischen Flachschiff, weiter. Dann musste sich der Chor sputen denn direkt danach war ein gemeinsames Singen mit allen Beteiligten auf dem Rathausplatz angesagt. Es sei ein anstrengender aber erfolgreicher Tag gewesen, berichten die Verantwortlichen.

Der Veranstalter sei aber direkt nach den Auftritten wieder an den Ostbeverner Shantychor herangetreten und habe für das nächste Jahr angefragt.