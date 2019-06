Dass die SPD auf Bundesebene derzeit nur bedingt zur Ruhe kommt, wird bei dem Konsum tagesaktueller Medien mehr als deutlich. So ist es nicht verwunderlich, dass auch in der Basis viel diskutiert und debattiert wird. „Wir hatten erst in der vergangenen Woche eine Sitzung, bei der es auch um die Ergebnisse der Europawahl und die möglichen sowie nötigen Konsequenzen für die Partei ging“, berichtet Susanne Steinkat, Ortsvereinsvorsitzende der SPD in Ostbevern.

„Was jetzt sein muss, ist vor allem mehr Transparenz an der Spitze. Es wäre fatal, wenn Entscheidungen und Personalien nur in Hinterzimmern besprochen werden“, erzählt Susanne Steinkat im Gespräch mit den WN. „Es sollte ein offenes Verfahren geben. Kandidaten stellen sich vor und werden am Ende durch eine Mitgliederbefragung gewählt“, wünscht sie sich, dass das Prozedere zur Bestimmung der Nachfolge von Andrea Nahles von unten nach oben ge schehe.

Aber nicht nur an der Parteispitze, auch an der Basis kann es laut der Ortsvereinsvorsitzenden kein „Weiter so“ geben. „Klar, bei einer Wahl spielt immer auch der bundesweite Trend keine unwichtige Rolle. Aber unser Abschneiden bei der jüngsten Europawahl hier in Ostbevern war niederschmetternd“, erinnert sie sich an den Sonntagabend. Ihr ist klar, dass die SPD es im ländlich geprägten Raum schon immer schwieriger gehabt habe. „Ein anderes Problem ist, dass kaum einer weiß, wofür die SPD steht. Weder in Berlin, noch in Ostbevern. Das müssen wir wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Das wir für mehr soziale Gerechtigkeit sind, gegen Armut und Billiglöhne“, zählt sie auf und betont, „auch Klimafragen, die derzeit viele bewegen und den Grünen dieses hervorragende Wahlergebnis eingebracht haben, sind richtig und wichtig. Nur darf dabei das Soziale nicht auf der Strecke bleiben.“

Alles in allem sind sich Susanne Steinkat sowie der SPD-Ortsverband der Gesamtsituation bewusst, was aber nicht heißt, dass auch nur einer gedenkt, den Kopf in den Sand zu stecken. „Die SPD muss mutiger und vielleicht auch unbequemer werden. Das gilt dann auch für alle Ebenen. Von Brüssel über Berlin bis hier nach Ostbevern. Die Lage ist schwer, aber der Weg ist klar“, blickt sie nicht nur auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr.