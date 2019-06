Der Natur ihren Lauf – und Platz – lassen

Erst vor Kurzem wurde berichtet, dass es nicht gut um die Biodiversität stehen würde. Dass viele Arten, Pflanzen wie Tiere, hohem Stress ausgesetzt seien und nicht wenige sogar vor dem Existenz-Aus stehen würden. Fakten, die kaum einer leugnet.

Es geht aber auch anders. So zum Beispiel auf dem Grundstück von August Löckener . „Wir müssten hier rund 20 verschiedene Vogelarten haben, die hier zurzeit leben und brüten“, berichtet der Ostbeverner stolz. So sei es für eine wahre Freude, sich mit einem Stuhl in eine Ecke zu setzen und einfach zu beobachten – und vor allem zu lauschen. „Je nach Uhrzeit hört man die verschiedenen Arten“, sagt Löckener, der sich über die Jahre ein profundes Wissen über das Aussehen sowie die Klänge und Stimmen seiner überwiegend temporären Gäste angeeignet hat. „Kleiber, Buchfink, Zeisig, Rotkehlchen aber auch Rotschwanz, Stare und Baumläufer sind hier.“ Dazu kämen noch diverse Meisenarten, Amseln oder auch die Bachstelze, die ihr Nest hoch oben in einer Nische zwischen Balken und Dachpfanne gebaut hat. „Früher hatten wir hier auch Schwalben. Aber seit es bei uns keine Nutztiere mehr gibt, bleiben sie fern. Dafür aber wohnen hier Bunt- und Grünspechte. In den vergangenen Jahren auch eine Schleiereule. Die habe ich aber in diesem Jahr noch nicht gesehen.“

Dass es bei August Löckener und seiner Frau auf dem Grundstück eine solche Artenvielfalt gibt, kommt nicht von ungefähr. Über die Jahrzehnte hat er nicht nur zahlreiche Bäume gepflanzt und verschiedene Nistkästen aufgehängt, er hat auch zugelassen, dass sich Vögel auch in anderen Ecken niederlassen können und sorgte dann für die nötige Ruhe. „Meine Enkel habe ich dann zum Beispiel gebeten, in einer anderen Ecke zu toben. Oder ich versuche, so wenig wie nur irgendmöglich in dem Bereich im Garten zu machen“, nennt der Gartenbauingenieur im Ruhestand Möglichkeiten, den Tieren Ruhe zu verschaffen.

Neben Platz und Ruhe bekommen die Tiere bei ihm aber auch noch was anderes: Nahrung. „Durch die vielen Vögel habe ich kaum Probleme mit Ungeziefer. Ich kann mir vorstellen, dass das auch daran liegt, das hier so viele verschiedene Arten leben, die ja auch alle einen anderen Speiseplan besitzen.“ Am Ende eine „Win-Win-Situation“ für alle auf dem Grundstück, hat August Löckener doch auch zahlreiche Beerensträucher und -büsche auf seinem Grundstück, die er unter anderem von seinen eigenen Bienenvölkern bestäuben lässt. Dazwischen, auf Ästen oder im Durchflug, immer wieder Vögel, auf der Jagd nach Raupen und anderem Getier. Von Artenmangel oder Insektenschwund kann zumindest hier nicht die Rede sein.