Kein gutes Bauchgefühl . . .

Nach Adam Riese macht drei weniger zwei eins. Für den „Bauchladen“, die Hebammenpraxis Ostbevern, die es seit 2008 gibt, bedeutet das, dass Claudia Bäcker ab dem kommenden Jahr die Praxis alleine führen müsste. Denn sowohl Ann-Kathrin Everwin als auch Margarete Niehoff-Lott, ihre beiden Mitstreiterinnen, werden aus privaten Gründen aussteigen und ihr Arbeitspensum zugleich reduzieren.

Claudia Bäcker, seit 27 Hebamme, stellt das vor große Herausforderungen. „Ich habe schon inseriert und hinterhertelefoniert. Habe mit Ausbildungsschulen gesprochen, im Hebammennetzwerk NRW einen Nachfolgerinnen-Aufruf gestartet und alle Kreißsäle um mich herum angeschrieben – keine Reaktion. Nicht eine Rückmeldung, nicht ein Hauch von Interesse, hier in Ostbevern in den ,Bauchladen‘ mit einzusteigen“, gibt die Hebamme aus Milte resigniert wieder.

Alleine ist das Führen einer Hebammenpraxis nahezu unmöglich. Neben den laufenden Kosten ist es vor allem die fehlende Hebammenvertretung, die sie abschreckt. „Ich habe zwar Unterstützung durch eine Physiotherapeutin und eine Yogalehrerin, aber ich könnte nie ruhigen Gewissens in den Urlaub fahren, weil die von mir betreuten Frauen und Paare in dieser Zeit ohne Hebamme auskommen müssten“, sagt Claudia Bäcker und spricht damit eines der Kernprobleme, nicht nur in Ostbevern, sondern generell, in der gesamten Bundesrepublik an. Es gibt nämlich viel zu wenige Hebammen. Und die, die ihren Job ausüben werden mit immer höheren Versicherungssummen und verwaltungstechnischem Aufwand von ihrer eigentlichen Aufgabe, der Betreuung von Schwangeren, abgehalten.

„Das ist schon verrückt. Damals, als es noch zwei Hebammenpraxen hier in der Gemeinde gab, mussten wir regelrecht um jede Frau kämpfen. Und heute? Ich persönlich habe erst ab Februar 2020 wieder Kapazitäten, um eine Frau betreuen zu können“, sagt die Hebamme.

Wenn das schlimmste Szenario einsetzen sollte, und die Praxis zum Jahresende ihre Pforten schließt, bedeutet das für das laufende Jahr erstmal nichts, betont Claudia Bäcker. Alle für 2019 geplanten Kurse werden stattfinden, und alle angenommen Frauen werden betreut. Allerdings werden die Ostbevernerinnen, die auf die Unterstützung einer Hebamme angewiesen sind, ab 2020 vor Probleme gestellt. „Da sind zum einen die rund 70 Kurse, die wir alleine im letzten Jahr anbieten konnten und wo noch niemand sagen kann, ob, wie und in welchem Umfang es damit weitergeht“, erklärt die Hebamme. Und auch die Betreuungsquote wird sich in der Bevergemeinde aller Voraussicht nach halbieren. „Im vergangenen Jahr betreuten wir zu dritt noch 122 Frauen. Wenn der ,Bauchladen‘ schließt, würde ich mich aber umorientieren und in eine andere Region wechseln um und mich eventuell einer anderen Hebammenpraxis anschließen, da ich dieses Konstrukt für mich persönlich sehr gut finde. Wenn dann noch bedacht wird, dass meine Kolleginnen ihre Stunden reduzieren wollen – da bleiben am Ende dann Kapazitäten für ,nur‘ 50 bis 60 Frauen.“

Wer glaubt, dass Schwangere dann in den Nachbargemeinden ihre Hebamme finden, der irrt. Denn wenn andere Branchen einen drohenden Fachkräftemangel prognostizieren, ist dieser bei den Hebammen schon voll angekommen. Dabei ist es den drei Hebammen vom Bauchladen wichtig zu differenzieren, dass sie lediglich für die Vor- und Nachbetreuung zuständig sind, und nicht mit in den Kreissaal gehen oder Hausgeburten begleiten. Die Situation in den Kliniken und Geburtshäusern sei aber auch nicht besser.

Auch seitens der Gemeinde wird die mögliche Schließung der Hebammenpraxis bedauert. „Für die Gemeinde wäre die Aufgabe der Hebammenpraxis ein großer Verlust. Wir sind eine familienfreundliche Gemeinde, zu der für mich eine wohnortnahe Versorgung von Schwangeren vor der Geburt genauso wie eine gute Nachsorge durch Hebammen gehört. Insofern würde ich die Schließung des ,Bauchladens‘ sehr bedauern. Wohlwissend, dass meine Möglichkeiten eingeschränkt sind, werde ich Frau Bäcker aber sehr gerne im Rahmen des mir Machbaren beim Erhalt ihrer Hebammenpraxis unterstützen“, heißt es dazu seitens des Bürgermeisters Wolfgang Annen.

Auch das Kolpingwerk weiß von den Engpässen in der Betreuung von Schwangeren sowie frisch gebackenen Müttern. So teilte der Ortsverband mit, dass das Wohl der Familie dem Kolpingwerk ein Herzensanliegen sei, so René Teuber, Vorsitzender der Kolpingsfamilie. „Auch werdende Eltern benötigen die ganze Unterstützung der Gesellschaft. Hebammen und Entbindungspfleger leisten hier einen wichtigen Dienst: Während der Schwangerschaft, während der Geburt und darüber hinaus sind sie wichtige Ansprechpartner.“

Worte, die Claudia Bäcker und ihre Kolleginnen erfreuen: „Das Problem ist, dass wir keine Lobby haben. Das Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nimmt in der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen nun mal nur einen temporären Teil ein, auch wenn der dann von schier unermesslicher Größe ist. Ich bezweifle, dass sich da seitens der Politik deswegen kurz oder mittelfristig etwas zu unseren Gunsten ändert“, mutmaßt Claudia Bäcker. „Und selbst wenn, damit wäre den Schwangeren von morgen und übermorgen auch nicht geholfen.“