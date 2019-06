Der Verein „Partnerschaft Ndaba-Ostbevern“ lädt zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Diese findet am Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr im Hotel zur Post in Ostbevern statt.

Neben den Regularien mit Vorstandswahl wird es wie gewohnt einen inhaltlicher Schwerpunkt, der Bezug nimmt auf das Partnerland Ruanda, geben, heißt es in der Einladung. In diesem Zusammenhang werden auch die jüngst fertiggestellten wie auch noch immer aktuellen Projekte vorgestellt, die vereinzelt durch starke Wetterereignisse nach hinten geworfen worden sind. Zudem gibt es Berichte rund um die Verwendung der Spendengelder sowie einen Ausblick, was der Verein in Zukunft benötigt, um den Menschen vor Ort auch weiterhin die Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.

Am 7. April 1994 begann der verheerende Genozid bei dem innerhalb von drei Monaten rund 800 000 Menschen in Ruanda starben. Das Thema des Gedenkens in dem ostafrikanischen Land lautet in diesem Jahr, 25 Jahre nach dem Genozid „Our memory – our future“, „Unsere Erinnerung – unsere Zukunft“.

Bürgermeister Wolfgang Annen war damals kurze Zeit nach dem Ende des Völkermordes in Ruanda, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Er wird von seinen Erfahrungen, Eindrücken, die bis heute geblieben sind und ihn geprägt haben, an diesem Abend berichten und zu dem Thema „Der Genozid in Ruanda im Jahr 1994“ sprechen.

Der Verein selbst wurde am 1. März 2005 gegründet. Seit dieser Zeit fliegen Mitglieder einmal jährlich nach Ruanda und haben auch Partner und Gäste aus Ruanda hier begrüßen können. Sie werden ihre Eindrücke an diesem Abend ebenso einfließen lassen und über die Zeit danach, über die Entwicklung der Zusammenarbeit sowie die Projektarbeit des Vereins berichten. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass die Veranstaltung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, auf ein großes Interesse stößt. So hofft der Vorstand auf einen anregenden Abend, der die Bedeutung der Beziehungen von Menschen aus Europa und aus Afrika deutlich macht.