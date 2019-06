Muss wohl, aber . . .

In der jüngsten Ratssitzung ging es unter anderem um das Strukturkonzept des möglichen Gewerbegebiets West. „Wir haben eine große Nachfrage von Unternehmen aus dem Ort, die gerne expandieren wollen und die auch Interesse an dem Gebiet westlich der Umgehungsstraße haben“, erklärten Kämmerer Dr. Michael König und Klaus Hüttmann, Leiter des Fachbereich III und unter anderem zuständig für Ortsplanung. Zudem wurde seitens der Verwaltung erneut betont, dass wenn in diesem Jahr keine Gewerbegebietsgrundstücke veräußert werden, das zur Folge hat, dass die Gemeinde in Zukunft erstmal keine weiteren Gewerbe- oder Industriegebiete ausweisen könne.

Die Vorlage des deutlich verkleinerten Strukturkonzeptes, die geplante Fläche hat sich seit der letzten Besprechung im Umwelt- und Planungsausschuss am 6. Dezember 2018 auf rund drei Hektar – nur für die Grundstücke – nahezu halbiert, stieß insbesondere bei den Abgeordneten der FDP-Fraktion auf wenig Gegenliebe. „Wir sind der Meinung, dass ein Gewerbegebiet an dieser Stelle daneben ist. Wir beantragen daher, dass dieses Vorhaben an dortiger Stelle nicht weiter fokussiert wird und stattdessen alternative Flächen für den Standort eines Gewerbe- oder noch besser eines Industriegebietes gesucht werden“, sagte Sebastian Hollmann dazu. Der Antrag wurde später mit großer Mehrheit abgelehnt.

„Wir sind auch der Meinung, dass der Standort nicht optimal ist. Aber wenn wir nicht handeln, blockieren wir Bestrebungen zu Erweiterungen, wie Beispielsweise im Gewerbegebiet Nord. Deswegen sind wir für das Gebiet im Westen“, entgegnete Hubertus Hermanns ( CDU ) auf die Ausführungen der FDP.

Am Ende eines längeren Meinungsaustausches, im Zuge dessen Bürgermeister Wolfgang Annen mehrfach betonte, dass die Rechtslage die Gemeinde einenge, und es sich hier nicht um eine willkürlich ausgesuchte Fläche handele, konnten sich die Ratsmitglieder dahingehend einigen, wenn auch nicht einstimmig, dass das von der Verwaltung vorgestellte Strukturkonzept beschlossen wird. Allerdings wurde der ebenfalls von der Verwaltung eingebrachte Antrag zum Umlegungsverfahren „Gewerbegebiet West“ sowie der Anpassung des Verfahrensgebietes vertagt. Die Ratsmitglieder einte die Sorge, dass dadurch die Chance auf eine Vergrößerung des Gewerbegebietes vertan werden könnte – wohlwissend, dass die Grundstückseigentümer um die Situation der Gemeinde wüssten.

Klimanotstand in Ostbevern

Seit dieser Woche reiht sich Ostbevern in die Reihe zahlreicher Städte, Gemeinden und Kommunen ein, hat die Gemeinde auf der jüngsten Ratssitzung doch den Klimanotstand ausgerufen. Wobei die Definition der „Not“ für Diskussion sorgte.

Einig waren sich alle Anwesenden dahingehend, dass Ostbevern schon auf einem sehr guten Weg sei, und dieser in Zukunft umso konsequenter, gegebenenfalls auch schneller weiterzugehen sei.

Die Enthaltungen bei der Abstimmung einten, dass sie dem Antrag, gestellt von der SPD, zwar unterm Strich voll zustimmen, sich aber gewünscht hätten, dass in dem Antrag insgesamt mehr auf Ostbevern eingegangen worden wäre. August Löckener (CDU) sagte in diesem Zusammenhang, dass aber neben den Bemühungen seitens Politik und Verwaltung auch die Bürger gefragt seien. „Klimaschutz fängt bei uns allen an“, sagte er.

Bürgermeister Wolfgang Annen beendete den Punkt mit den Worten, dass unter anderem die Papierflut zu den Sitzungen reduziert und, wenn nicht anders gewünscht, die Unterlagen nur noch digital übermittelt werden und möglichst viele Rats- und Verwaltungsmitglieder doch zukünftig mit dem Fahrrad zu Terminen erscheinen sollten.

Lehrpfad fürs Gymnasium

Im Haushalt 2019 wurde ein Zuschuss von 2000 Euro für einen Lehrpfad an der Obststreuwiese des Gymnasiums Johanneum veranschlagt, der für Ostbeverner, Besucher der Loburg und Touristen zugänglich ist und der Umweltbildung dient. Die Freigabe der Mittel erfolgte nun durch das einstimmige Votum des Rats.

Die gemeindlichen Mittel sollen für 20 Schautafeln in Pultform verwendet werden, die entlang des Lehrpfades gesetzt werden. Das Gesamtkonzept umfasst ein grünes Klassenzimmer, ein Biotop, einen Schulgarten, die Streuobstwiese sowie den Lehrpfad.

Baustellen-Video zu Kohkamp III

Die mit den Erdarbeiten im Baugebiet Kohkamp III beauftragte Firma hat ein Baustellenvideo gedreht. Es ist zu sehen auf der Plattform „ youtube “ und kann mit den Schlagworten Ostbevern und Diekmann gefunden werden.