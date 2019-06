Zwei Teams aus Nordrhein-Westfalen hatten das internationale Finale des renommierten Mathematik-Wettbewerbs „Alympiade“ in Garderen in den Niederlande erreicht. Eines davon kam in diesem Jahr von der Loburg aus Ostbevern. Klara Niebrügge, Maria Schulte Im Rodde, Veronika Polomski und Verena Bellscheidt hatten damit für ein Novum am Gymnasium Johanneum gesorgt. Jetzt wurden beide erfolgreichen Teams in einer Feierstunde durch Ministerialrat Guido Opheys , als Vertreter vom Ministerium für Bildung und Schule des Landes Nordrhein-Westfalen, und durch Matthias Lippert und Senta Haas als Organisatoren des Wettbewerbs, für ihre tollen Leistungen geehrt.

In ihren Ansprachen lobten die Organisatoren und insbesondere Ministerialrat Opheys die Bewältigung der komplexen Aufgabenstellungen über mehrere Wettkampfrunden als ausgesprochen gute Teamleistung der beiden geehrten Mannschaften. Sie hoben dabei insbesondere hervor, wie wichtig die gezeigten Fähigkeiten der jungen Mathematiker gerade auch für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen der Gesellschaft bezüglich zukünftiger Entwicklungen in vielen Bereichen sind.

Schulleiter Michael Bertels und der Fachbereichsleiter beziehungsweise schulische Organisator Patrik Thelen hatten die vier Loburgerinnen zur feierlichen Ehrung begleitet und freuten sich mit den jungen Mathematikerinnen über ihre Auszeichnung.