Abenteuer und Informationen für alle

Am kommenden Sonntag, 16. Juni, öffnen im Münsterland zum dritten Mal Schlösser, Burgen, Gräftenhöfe und Herrenhäuser ihre Tore und Türen für interessierte Besucher.

Auch Schloss Loburg lädt zu diesem Anlass mit einem vielseitigen Tagesprogramm für Groß und Klein ein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Ems Highlander Pipes & Drums“ sowie die Schüler der Loburg. Darüber hinaus werden verschiedene Gästeführungen angeboten. Im Foyer des Schlosses gibt es eine kleine TKKG-Ausstellung und für das leibliche Wohl sorgt ein Road-Stopp-Grillpicknick auf dem Schlossplatz.

Die Loburg, ein von einer Gräfte umgebenes Wasserschloss, 1294 als „Lohus“ erstmals erwähnt, wurde 1760 abgerissen, um einem nach Plänen von Johann Conrad Schlaun erbauten barocken Vergnügungsschloss Platz zu machen. Nach einem Brand wurde es 1901/02 nach den alten Plänen, aber wesentlich größer wieder aufgebaut. Heute beherbergt es eines der größten Internatsgymnasien in Deutschland.

Der Schlosspark mit seinen historischen Wegverbindungen und wertvollen, äußerst seltenen zum Teil mehr als hundert Jahre alten Rhododendronbeständen stellt sich Gästen mit der typischen Atmosphäre eines englischen Gartens dar. Er ist genauso Gegenstand des Schlösser- und Burgentages wie das Schloss selbst.

Darüber hinaus war die Loburg 2018 einer der Drehorte in Ostbevern für den neuen Spielfilm „TKKG – Jede Legende hat ihren Anfang”, der am 6. Juni in den deutschen Kinos gestartet ist. Deshalb gibt es am Schlösser- und Burgentag Führungen für die ganze Familie. Zu einer Filmset-Tour sind alle die eingeladen, die sich für die Geheimnisse des Drehortes Schloss Loburg interessieren.