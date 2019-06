Bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße wurden am Pfingstmontag gegen 17 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhren zwei Pkw die Straße in Richtung Ortsausgang. In Höhe des dortigen Heizölhändlers habe der Fahrer des nachfolgenden Wagens ein Manöver des vorausfahrenden Pkw nach ersten Aussagen als Abbiegen gedeutet, weshalb es zum Zusammenstoß gekommen sei. Die beiden Fahrer wurden mit leichten Verletzungen im Rettungswagen behandelt. Glück hatten die übrigen vier Insassen des einen Pkw. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr war vor Ort und reinigte die Unfallstelle. Die Hauptstraße war kurzzeitig komplett gesperrt.