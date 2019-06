Ein wahrlich abgehobenes Hobby

Geteilte Freude ist doppelte Freude. Daher beteiligt sich der Modellflugverein Ostbevern mit seinem diesjährigen „Jedermannfliegen“ an der bundesweiten Aktion „Tag des Modellflugs“. So wie Tausende andere Piloten und Vereine, wie Hersteller und Fachhändler in ganz Deutschland sind Interessierte aller Altersklassen dazu eingeladen, am Sonntag, 16. Juni, auf dem Vereinsgelände am Lienener Damm am Jedermannfliegen 2019 teilzunehmen – und sich vielleicht selber einmal den Traum vom Fliegen zu erfüllen.

Auf dem Flugplatz stehen und zum ersten Mal das neue Modell in die Luft bringen. Für Zehntausende Modellflugpiloten ist das immer wieder aufs Neue einer der schönsten Momente ihres Hobby-Lebens. Momente, die man einfach mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte. „Jeder kann mitmachen“, so lautet daher auch die Devise des „Tags des Modellflugs“, einer bundesweiten Aktion auf Initiative des Deutschen Modellflieger Verbands. Auch die Mitglieder des Modellflugvereins Ostbevern wollen daher Freunden, Bekannten und anderen Interessierten die Faszination ihrer vielfältigen Freizeitbeschäftigung näher bringen. Jeder kann mitmachen, der sich für den Modellflug interessiert, ihn bereits ausübt oder vielleicht auch selbst erst noch besser kennenlernen möchte.

Egal, ob Alt oder Jung, ob Mädchen oder Junge: der Modellflug hält für jeden Menschen besondere Augenblicke bereit. Über eine kurzweilige Freizeitbeschäftigung wird sportlicher Ehrgeiz herausgekitzelt und technisches Interesse geweckt, das in vielerlei Hinsicht den Grundstein für eine weitergehende sportliche oder berufliche Tätigkeit legen kann.

Doch der Modellflug ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, Spaß und Lehrreiches zu verbinden. Er vermittelt auch ein grenzenloses Gefühl der Freiheit. Der Traum vom Fliegen wird im Modellmaßstab realisiert, heißt es in einer Mitteilung. Dass dazu bereits einfache Mittel ausreichen können und wie der Einstieg in das faszinierende Hobby gelingen kann, das vermitteln die Mitglieder des Modellflugvereins Ostbevern am Sonntag, 16. Juni, bei ihrem diesjährigen Jedermannfliegen in Ostbevern.