Anregungen frei Haus

Prächtige Gärten mit Blumen und Gemüse, originelles Handwerk, die Exponate im Waschmaschinenmuseum und die Möglichkeit zu schlemmen zogen am Wochenende zum nunmehr 21. Mal auswärtige und hiesige Ausflügler an. Mit „Über die Mauer geschaut“ hat der Verein „Ostbevern Touristik“ eine Veranstaltungsreihe geschaffen, die ankommt und daher von anderen Gemeinden schon kopiert wurde. Eines hatten in diesem Jahr mehrere der Gartenbesitzer gemeinsam: das Bedürfnis, etwas für die Insektenvielfalt zu tun.

Auch dieses Mal hatte der Verein die Stationen der Auto- und Radtour gut gewählt und bot damit vielseitige Einblicke. Christa Pille bestätigte das: „Es wurde wieder eine schöne Strecke ausgearbeitet“, lobte die Besucherin aus Georgsmarienhütte. „Man kann jede Menge Anregungen für den eigenen Garten bekommen“, meinte sie. So etwa am Stand von Alexandra Sendker und Monika Sander, die Selbstgetöpfertes und -gemaltes ausstellten. Auch in einigen Gärten konnten die Gäste viel Kreativität entdecken. Familie Fögeling beispielsweise hat mit bunt gehäkelten Wimpeln und Girlanden dekoriert und legte sogar einen kleinen Barfußpfad an.

„Über die Mauer geschaut“ 1/23 Die Veranstaltung „Über die Mauer geschaut“ lockte wieder viele Besucher an. Foto: Reinker

Ebenfalls im Neubaugebiet rund um die Kleegasse war Dorothea Klatte dabei und öffnete für die vielen unbekannten Gartenliebhaber das Tor. „Seit halb elf kommen hier ununterbrochen Besucher“, freute sie sich. Woran sie sich in ihrem Garten selbst begeistern kann? „Das er so naturnah angelegt ist“, sagte sie. Sie habe die Stauden so ausgewählt, dass vom Frühling bis in den Herbst etwas Blühendes garantiert ist. „So ist der Garten bienenfreundlich“, erklärte sie. Gut kam das bei den Gästen an. „Die Leute reden immer von Natur“, meinte Hubertus Schmiemann aus Nordwalde. Entgegen anderer Neubaugebiete sehe man hier noch etliche bunte Gärten. „Das ist klasse“, erkannte er an.

Dass dies auch in kleinen Gärten möglich ist, zeigte sich bei Familie Hüser, die bei der Auswahl ihrer Pflanzen ebenfalls Wert auf Insektenfreundlichkeit legt. Viel Anerkennung habe man für die Gesamtanlage bekommen, berichtete Walter Hüser. Zudem sei das Pflaster aus Naturstein bewundert worden.

Ein gutes Zuhause haben Flora und Fauna auf dem Hof der Familie Plautz. Sie lässt den Pflanzen und Gartenbewohnern viele Möglichkeiten, sich den Lebensraum zu teilen. Daher sind nicht nur Hummeln, Bienen & Co. hier gerne unterwegs, sondern auch Wildtiere aus den umliegenden Wäldern.

Auf ihrem Hof in Brock hieß Familie Böckmann Gäste willkommen. Die Erzeugnisse aus den Gewächshäusern, dem Hühnermobil und den Beeten stehen bei ihnen im Fokus.

Zu Gast waren einige Alpakas, mit denen Familie Drees aus Greven angereist war, und die nun die Wolle und deren Verarbeitungsmöglichkeiten der possierlichen Tiere präsentierte. Produkte aus Ton zeigte die Töpferei Schäfer aus Telgte.

Nicht nur der Garten und die vielen lieb dekorierten Winkel zog die Ausflügler zu Familie Wördemann. Auch eine Stärkung war dort möglich, bot doch der Förderverein der Ambrosius-Grundschule über 160 Torten und Kuchen zum Schmausen an. Der Erlös aus dem Verkauf wird in die Kasse der Vereinigung gehen. „Daraus können wir zum Beispiel eine Fahrt der kompletten Schule zur Freilichtbühne finanzieren“, berichtete Kristina Neiteler, eine der zahlreichen Aktiven hinter der Kuchentheke.

Weiter ging es zu Familie Ortmann, bei der es in den verschiedenen Ecken zwischen altem Baumbestand, Gemüsebeeten und Sitzecken viel zu entdecken gab. Einen Stopp legten die Tourteilnehmer auch an der Loburg ein. Dort bot vor allem ein Rundgang durch den Park rund um das Schloss viel Schönes zu sehen.