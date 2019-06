Während der Glaube ganze Berger versetzen kann, sind im Pfarrbüro in den vergangenen Wochen doch zumindest ganze Wände versetzt oder vielmehr entnommen worden.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich Mitglieder der Gemeinde und des Pfarreirates, Freunde, Handwerker und Planer eingefunden, um der Segnung der neuen Räumlichkeiten des Pfarrbüros beizuwohnen. „Es ist viel passiert, und das in sehr kurzer Zeit“, berichtete Pfarrer Marco Klein von der Bauphase der vergangenen drei Monate und dankte allen helfenden Händen für die viele Unterstützung und geleistete Arbeit. Er betonte dass, „egal welche Baumaßnahmen vorgenommen worden waren, Staub in der Luft schwebte und Krach in den Ohren dröhnte, Frau Strotbaum hielt die Stellung, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und sorgte dafür, dass das Pfarrbüro für die Baumaßnahmen nicht geschlossen werden musste.“

Die frisch renovierten Zimmer sind nun sehr viel heller und auch die Aufteilung hat sich verändert, ist das Sekretariat nun hinten links, aber auch das nur temporär. „Aus finanziellen Gründen musste die Maßnahme gesplittet werden. Im zweiten Abschnitt kommt in Kürze noch ein barrierefreier Eingang im Bereich der Terrasse“, erklärte Marco Klein weiter.

Nachdem er alle Räume gesegnet hatte, durften sich auch die Gäste einen ersten Ein- und Überblick von den neuen, hellen und einladenden Räumlichkeiten verschaffen. Zudem gab es ein Gläschen zum Anstoßen.

Mit dem Abschluss der Renovierungsarbeiten kommt auch das Angebot des „Offenen Ohres“ der Caritas wieder jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr ins Pfarrbüro.