Ein Hobby setzt zum Höhenflug an

Ostbevern -

Von wegen Hans guckt in die Luft. Die Gäste und Teilnehmer beim „Jedermannfliegen“ behielten den Himmel vor allem deswegen in den Augen, da dort Modellflugzeuge und Hubschrauber ihre Kreise zogen. Aber auch am Boden gab es für Jung und Alt viel zu entdecken.