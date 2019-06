Ein langer Diskussionsabend

Unter dem Eindruck der Wahlen für das Europäische Parlament fand die Jahreshauptversammlung der Ostbeverner Sozialdemokraten statt. Die Vorsitzende, Susanne Steinkat, begrüßte die Genossen und freute sich über eine sehr gut besuchte Versammlung, die auch einen prominenten Gast aus der Landeshauptstadt Düsseldorf in Person der SPD-Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass willkommen heißen durfte.

Vor der unvermeidlichen Diskussion über die zurückliegenden Wahlen nahm Steinkat allerdings eine Preisübergabe vor. Im Europawahlkampf hatte die örtliche SPD die Wähler zu einem Europaquiz eingeladen, das mit attraktiven Preisen ausgestattet war, darunter ein dreitägiger Aufenthalt in Europas Hauptstadt Brüssel. Die glückliche Gewinnerin, die alle 20 Fragen richtig beantworten konnte, war Dr. Heidrun Seibüchen-Engec.

Im Anschluss daran durfte Steinkat zwei Jubilare ehren. Gabi Gebühr und Ralf Bäsecke erhielten aus der Hand der Ortsvereinsvorsitzenden jeweils eine Urkunde der Bundespartei für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der SPD. Nach dem Kassenbericht durch Sebastian Meyberg und dem Bericht der Kassenprüfer durch Peter Eisel wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Nach dem Abarbeiten der weiteren Tagesordnung leitete Watermann-Krass die Diskussion mit einer umfassenden und fundierten Einschätzung der gegenwärtigen Lage ein. Hierbei unterstrich sie nachdrücklich die Bedeutung der Sozialdemokratie für eine gerechte, soziale und solidarische Gesellschaft. So forderte sie eine faire und angemessene Bezahlung der Kita-Kräfte und kritisierte, dass die vom Bund zugesagte Gelder nicht für die Qualitätsverbesserung eingesetzt würden. Für die verfügbaren Mittel zur Schulreform forderte sie eine Vergabe nach einem Sozialindex sowie einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Schulen von 2025 an. Hinsichtlich der Klimapolitik wünschten sie sich ein radikales Umdenken der Gesellschaft, aber auch jedes Einzelnen.

An die Ausführungen von Watermann-Krass schloss sich eine sehr sachliche, ernsthafte und intensive Diskussion zur inhaltlichen und personellen Positionierung der SPD an. Einhelliger Tenor: Die neue Führung muss per Urwahl gefunden werden, und zwar parallel zu einem umfassenden innerparteilichen Prozess. In dem muss die SPD klare Lösungen für die historisch großen Probleme der nächsten Jahre erarbeiten. Es gehe dabei um nichts weniger als um eine fundamentale Transformation „unseres Denkens und Handelns“, so Annette Watermann-Krass.

Nach über drei Stunden Diskussion, deren Schwerpunkte auch Eingang in die politische Arbeit auf Ortsebene finden sollen, beendete die Ortsvereinsvorsitzende die Mitgliederversammlung .