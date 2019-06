Ein mehr als gelungener Auftakt

Das Dorf erstrahlt wieder in grün-weiß: Zum Schützenfest der Bürgerschützen St. Ambrosius wurden die Straßen geschmückt, die Fahnen gehisst und die Vereinsuniformen wieder aus dem Schrank geholt. Volksfeststimmung herrscht in diesen Tagen in der Gemeinde und findet ihren Höhepunkt auf dem Festplatz gegenüber dem Beverstadion.

„Es war klasse“, freute sich Vereinsvorsitzender Sebastian Kortmann über den Festauftakt am Mittwoch. Seit etlichen Jahren ist dieser dem Schützennachwuchs gewidmet, der in einer Mini-Disco mit Mirjana Gülker und Annika Cappenberg feiern durfte. Etwas ausgiebiger fand dass anschließend für die „Großen“ statt, die bei der Captain-Morgan-Party und bei DJ „The Elastic Man“ in Stimmung kamen.

Gleich mehrere Gründe zum Jubilieren gab es beim Antreten der Schützen am Donnerstagmittag. Die Ehrengarde der Bürgerschützen beging ihr 70-jähriges Bestehen und hatte sich dazu die Ehrengarden Westbevern-Brock, Rengering und Loburg eingeladen.

Eine besonders große Ehre wurde Ferdi Höggemann zu teil: Er feierte 60-jähriges Thronjubiläum. „Das hatten wir noch nie“, begeisterte sich Sebastian Kortmann.

Die Schießwettbewerbe und die Kinderbelustigung standen nach dem Marsch zum Schützenplatz im Mittelpunkt des Geschehens. „Die Stimmung ist gut“, befand der Schützen-Chef mit einem Blick über die Menschenmenge. Das lag wohl mit am örtlichen Musikverein sowie dem Spielmannszug „Frei Weg“, die mit ihrem Können die gesellige Laune förderten.

Preis- und Jugendschießen, der Wettbewerb der Ehrengarden sowie die Tombola, die mit ihren Gewinnen jedes Jahr ein Anziehungspunkt ist, füllten das Nachmittagsprogramm.

Während die Schützenfreunde gemütlich die kühlen Getränke oder Kaffee und Kuchen genossen, hatte der Nachwuchs seine große Stunde. Bei verschiedenen Spielen wurde das Kinderkönigspaar samt Thron ermittelt. Die besten Wertungen am Shuffle Board bekamen Leonie Jünck und Nico Plogmann, die ebenso wie Kerstin Frönd, Magnus Jünck, Sophia Bussmann und Tim Hartmann am frühen Abend geehrt wurden. Für den Jugendvogel zeichneten Celine Laumann und Letitzia Meckmann die Schützin Carina Cord aus. Den Gardenvogel sicherte sich Markus Görtzel mit dem 162. Schuss. Mit einem gemütlichen Dämmerschoppen klang der Tag aus.

Als Vorbereitung für das große Königsschießen durfte das Hampelmannschießen gesehen werden. Am Freitagabend konnten die Anwärter schon einmal üben. Wer dann am heutigen Samstag – nach dem Gottesdienst und einem gemeinsamen Frühstück – den Vogel abschießen wird, darf ab 10.30 Uhr am Schießstand verfolgt werden. „Ich erhoffe mir einen spannenden Wettkampf“, sagte Sebastian Kortmann. Man darf gespannt sein, ob der Vogel noch vor dem Mittagsläuten fallen wird.

Wer als neuer König und Hofstaat in die Geschichte der Bürgerschützen eingehen wird, sieht man bei der Krönung um 19 Uhr. Danach darf dann im Festzelt ordentlich gefeiert werden.