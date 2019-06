Von den hochsommerlichen Temperaturen ließen sich über 70 Ostbeverner nicht davon abhalten, den geselligen Nachmittag der Seniorengemeinschaft St. Ambrosius zu besuchen. Der Grund: „Das liegt wahrscheinlich an der Theatergruppe der kfd Füchtorf, die wir heute hier haben“, vermutete Gertrud Mußmann. Gemeinsam mit Maria Vosskötter organisierte sie die Zusammenkunft im Edith-Stein-Haus.

Pfarrer Marco Klein begrüßte die Senioren im Rahmen der Messe in der kleinen Kirche. Im Pfarrheim erwartete die Teilnehmer dann neben Kaffee und Kuchen noch das Highlight. Denn über private Kontakte war es Gertrud Mußmann gelungen, die Theatergruppe der Füchtorfer Frauengemeinschaft in die Bevergemeinde zu holen. Obwohl diese sonst ausschließlich in der Karnevalszeit auftritt, begeisterten sie nun auch jetzt mit Sketchen, Schauspiel und Musik. „Dass sich alle hier darüber freuen, kann man ja wohl sehen“, sagte Gertrud Mußmann mit einem Blick in den vollen Saal.