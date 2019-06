Ein Verkehrsunfall mit einem schwerver letzten Radfahrer ereignete sich am Freitag um 0.40 Uhr, in Ostbevern. Ein 64-jähriger Mann aus Ostbevern befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße.

Ohne Fremdeinwirkung stürzte der 64-Jährige zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Da der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein.