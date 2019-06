Schon länger laufen die Planungen, im Bereich der Obstbaumwiese gegenüber des neuen Rathauses auch einen multifunktionalen Park zu bauen. Anstoß zu der Idee gab unter anderem das Projekt „Vital.NRW“, das das Vorhaben finanziell unterstützt.

Am Anfang stand die Idee eines Senioren- und Mehrgenerationenpark, der im Laufe der Entwicklung und Planung letzten Ende zu einem Bewegungsparcours geworden ist.

Im Mittelpunkt der Planung steht ein Kneippbecken, das auch als Wassertretbecken bekannt ist, um das herum wiederum ein kleiner Barfußpark angelegt wird. Das Ganze wird im hinteren Teil der Obstbaumwiese geschehen, deren Bäume als Bestand erhalten bleiben sollen. Flankiert wird das Areal von Seniorengeräten, die die Mobilität fördern sollen. Zudem soll es ein Hochbeet in Form eines Menschen geben. Das sogenannte Apothekermännchen soll dann so mit Kräutern bepflanzt werden, dass die Kräuter in dem jeweiligen Körperbereich wachsen, in dem sich auch vermehrt in der Kräutermedizin sowie der Pharmabranche zur Linderung von Beschwerden in genau diesem Bereich verwendet werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben alle Parteien den nun neuen Vorschlägen begeistert zugestimmt. „Das gefällt mir sehr gut. Da kann ich mit den gestiegenen Kosten gut leben“, sagte unter anderem Sebastian Hollmann ( FDP ), und auch Hubertus Herrmanns (CDU) gefiel das Konzept, der auf diesem Weg auch noch einmal allen Planern und Unterstützern seinen Dank aussprach.

Der Beschlussvorschlag wurde am Ende von allen Parteien angenommen. Dieser sieht nun vor, dass sich die Kosten des aktuellen Vorschlags laut vorliegender Angebote auf rund 60 000 Euro belaufen. Die Kosten sind durch „Vital.NRW“ zu Zweidrittel förderfähig. Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 waren bisher Eigenmittel in Höhe von 10 000 Euro veranschlagt. Für die Umsetzung des aktuellen Planes sind nun aber 20 000 Euro Eigenmittel erforderlich. Die Differenz in Höhe von 10 000 Euro soll durch Einsparungen im laufenden Haushalt ausgeglichen werden.

Ursprünglich war nur ein Barfußparcours mit einem kleinen Wasserspiel sowie zwei Geräten zur Mobilitätssteigung von Senioren auf der Fläche in der Obstbaumwiese angedacht.

In beiden Kostenmodellen sind jeweils aber nicht die ebenfalls geplanten Bänke miteingerechnet, da diese nicht förderfähig sind. Deswegen sei die Verwaltung derzeit noch auf der Suche nach Sponsoren für die Bänke. Diesem Aufruf kamen Karin und Manfred Läkamp, beide sitzen für die FDP im Rat, sofort nach und sagten das Sponsoring einer der zwei Bänke noch während der Besprechung des Tagesordnungspunktes zu.