Geld, das regional ausgegeben werden soll

Auf der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses (BGSA) war eine der geladenen Referentinnen Jana Uphoff . Die Regionalmanagerin, zuständig für „Vital.NRW“ im Kreis Warendorf, gab einen kleinen Zwischenbericht über bereits geleistete Unterstützung und über Förderanträge, die kurz vor der Bewilligung sowie mitten in der Planung sind. Zudem berichtete sie von einem neuen Förderprogramm, das, wenn es auch noch nicht bewilligt ist, in Zukunft vor allem die Unterstützung von kleineren Projekten deutlich beschleunigen soll – und das Programm damit noch attraktiver für Vereine und andere potenzielle Nutznießer macht.

„Ganz neu in unserem Portfolio ist das Regionalbudget“, führte die Regionalmanagerin aus. Damit können in Zukunft Kleinprojekte mit einer maximalen Summe von 20 000 Euro gefördert werden. „Das Besondere ist, dass die Förderquote bei maximal 80 Prozent liegt, und damit noch mal 15 Prozent über der von ,Vital‘“, betonte sie einen Vorteil des Regionalbudgets.

Interessengruppen, die sich für das Regionalbudget interessieren, können mit einer deutlich beschleunigten Bearbeitung ihres Antrages rechnen, da, anders als bei „Vital.NRW“, die Antragstellung nicht mit Beschluss des Vorstandes und der Einreichung des Förderantrages bei der Bezirksregierung Münster verbunden ist. „Die Antragstellung erfolgt lediglich beim Vorstand. Damit ist der bürokratische Aufwand deutlich geschmälert.

Wer sich für das Regionalbudget oder eine Förderung durch „Vital.NRW“ interessiert beziehungsweise wissen will, ob sein Projekt förderwillig ist, der wendet sich an Jana Uphoff, Regionalmanagerin, Am Hagen 1a, 48231 Warendorf-Freckenhorst, ✆ 0 25 81/ 9 57 02 62, E-Mail regionalmanagement@8plus-vital.nrw.