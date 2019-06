Nach dem erfolgreichem Projekt „Schattentheater“ in den vergangenen Osterferien ( WN berichteten) folgt nun die Fortsetzung in den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 15. bis zum 26. Juli, montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, im Jugendcafé.

„Manege frei und Vorhang auf!“ Mit dem Titel öffnet das Kinder- und Jugendwerk seine Tore für junge Artisten und Künstler, die gerne ihre Talente unter Beweis stellen möchten. Möglich wird dieses zusätzliche Angebot, das parallel zur Spielstadt stattfindet – und nicht Bestandteil dieser Aktion ist – dank einer Förderung in Höhe von 11 500 Euro. Dahinter steckt der „talentCAMPus“, ein Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen neun und 18 Jahren. „Das Zirkusprojekt wird ermöglicht durch die Kooperation des Kinder- und Jugendwerks, der Volkshochschule Warendorf sowie dem Verein „Musifratz“. Die Leitung übernehmen Lydia Langstrumpf und Katalin Klingler“, ergänzt Attila Repkeny, pädagogischer Leiter der Einrichtung, der betont, dass die Teilnahme nur mit verbindlichen Anmeldungen möglich sei. Diese sind bis spätestens Mittwoch, 10. Juli, an das Kinder- und Jugendcafé Ostbevern, E-Mail jugendcafe@kjw-ostbevern.de, zu richten. Zudem liegen in der Gemeinde Flyer aus, mit denen sich Interessierte ebenfalls anmelden können. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen begrenzt. Das Angebot ist kostenlos. Auch für die Verpflegung fallen keine weiteren Kosten an.