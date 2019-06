Aktuelles über Witwen und Waisen

Wie auch in den vergangenen Jahren wird sowohl am Samstag, 6. Juli, wie auch am Sonntag, 7.Juli, für die Teilnehmer an der Osnabrücker Wallfahrt im Edith-Stein-Haus Verpflegung angeboten. Der Erlös ist – wie immer für Witwen und Waisen in Nyundo, Ruanda bestimmt. Kuchen- und Brötchenspenden werden von Ulrike Rosenbaum unter 365 entgegengenommen und koordiniert. Helfer dürfen sich ebenfalls gerne melden.