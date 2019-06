Insektenfreundlich und kostenlos

Viele Möglichkeiten gibt es, dem wachsenden Aussterben der Insekten auch im privaten Garten entgegenzuwirken. Unterstützung können Interessierte durch das Förderprogramm „Vital.NRW“ bekommen. Dafür wird in den nächsten drei Jahren das Projekt „8Plus summt auf“ durchgeführt. Vorgestellt wurden am Donnerstagabend in der Kulturwerkstatt etliche Gartengestaltungsideen zu Gunsten der Tierwelt von Dr. Berit Philipp .

„Zum Glück hat das Problem des Insektensterbens nun auch die Politik erreicht“, sagte Berit Philipp. Der Rückgang der Fluginsekten um 75 Prozent seit 1989 „hat viele aufgerüttelt“. Die Kommunen bekommen durch das Förderprogramm fachliche Unterstützung bei der Umsetzung von Maßnahmen sowie bei der Unterhaltung der Flächen. Die Ursachen des Insektensterbens liegen für die Referentin des NABU auf der Hand: die Veränderung der Landschaft durch die Versiegelung von Flächen, die Intensivierung der Landwirtschaft, die Zerstörung von Wasserlebensräumen etwa durch Begradigungen wie auch der Trend zu naturfernen Gärten mit großen Kiesbeeten.

Berit Philipp gab etliche Tipps: So solle man auf einheimische statt exotische Pflanzen setzen. Zudem empfahl sie, eine große Vielfalt anzupflanzen, um eine Blüte vom Frühjahr bis in den Herbst zu sichern. Idealerweise achtet man im Garten auf eine Mischung aus einjährigen und mehrjährigen Stauden. Nicht nur Blumen, sondern auch Kräuter und Gemüse sind für die Insekten von großer Bedeutung. Einen Lebensraum finden sie ebenfalls in Gehölzen einheimischer Art. „Je mehr einheimische Pflanzenarten sie im Garten haben, desto mehr tun sie für die Insektenvielfalt“, fasste die Referentin zusammen. „Dafür braucht es aber nicht viel Aufwand“, sagte sie.

Sie erklärte, dass beispielsweise 33 Säugetierarten, zehn Vogelarten und über 100 Insektenarten vom Haselnussstrauch profitieren. Die Forsythie dagegen, die mit ihrer gelben Blütenpracht im Frühjahr leuchtet, biete keine Nahrung für Tiere.

Seit mehreren Jahren gibt es Insektenhotels im Handel. Eine sinnvolle Maßnahme, von den meisten Angeboten im Handel riet Berit Phillip ab: „Das ist nur Geldmacherei.“ Auch mit einfachen Mitteln könne man den Tieren im Garten Unterschlupf gewähren.

Durch das Projekt „8Plus summt auf“ können sich Gartenbesitzer kostenlos hinsichtlich insektenfreundlicher Anlagen beraten lassen. Zudem wird Saatgut zur Verfügung gestellt. Das sind einige der Inhalte des Projekts. Außerdem gibt es noch Vorträge und Führungen zum Thema „Förderung der Insektenvielfalt“.