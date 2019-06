Schüler der Josef-Annegarn-Schule feierlich entlassen

Für 102 Schülerinnen und Schüler der Josef-Annegarn-Schule ging am gestrigen Freitag ein Lebensabschnitt zu Ende. Mit einem Festakt und der damit verbundenen Zeugnisausgabe wurden die jungen Erwachsenen des zehnten Jahrgangs, laut Schulleiter Andreas Behnen allesamt „made by JAS“, aus ihrer Schulzeit verabschiedet. Viele Worte des Dankes und der Anerkennung wurden seitens der Festredner ausgesprochen. Ein ausführlicher Bericht über die Feierlichkeiten folgt in der Ausgabe am kommenden Montag, 1. Juli.

Absolventen verabschiedet 1/12 Die Schüler der Josef-Annegarn-Schule in Ostbevern haben am 28. Juni 2019 ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Foto: Anne Reinker

