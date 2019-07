„Er kann was“

Schon von außen fallen die großen Leinwände von Fabian Coppenrath ins Auge. Sie lassen die Freiheit entdecken, mit der sich der junge Künstler in sein Schaffen einbringt. Sie zeigen auch, dass sich der Ostbeverner nicht in eine Schublade stecken lassen will. Sehen lässt sich das in seinen Bildern zur Ausstellung „Fri Halsa“. Am Sonntag fand die Eröffnung dieser Präsentation im Kunstpavillon „La Folie“ statt. Mit Gitarrenklängen wurde sie von Alf Giebeler musikalisch untermalt.

Üblicherweise seien Kunstfreunde eher an dem interessiert, was ihnen bekannt ist, meinte Thomas Gabriel , der die Laudatio hielt. „Vor allem, wenn ein bekannter Name dahintersteht.“ Die meisten Zeitgenossen hätten es da etwas schwerer, meinte er. Mit Fabian Coppenrath habe man einen jungen Künstler, dem es „schnurzpiepe“ sei, nach bestimmten Vorstellungen beurteilt zu werden und bezog sich damit auf den Titel der Ausstellung. „Sich diese Freiheit anzutun, sich vom Bekannten zu lösen, ist die Art und Weise, die Fabian Coppenrath ausmacht“, erklärte Gabriel.

Mit dem Blick auf die Bilder fange man plötzlich an, nachzudenken. „Im Zweifel erkennt man nicht, was er sich gedacht hat“, meinte Thomas Gabriel. Die bildende Kunst lege es dadurch aber auch darauf an, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Die groß angelegte Installation „Playtime“, für die Fabian Coppenrath zwölf Bilder aus der Serie wählte, beeindrucke mit den Motiven, ihrer kräftigen Farbgebung und der Kombination aus Fläche und Raum. Der 28-jährige arbeitet aber auch experimentell mit Kreide, Sprühfarben, Druck und Aquarelltechnik, wie die Bilder im kleineren Format zeigten.

Thomas Gabriel fand, dass die Bilder eine gewissen Spannung und Irritation auslösen. „Er präsentiert hier etwas, das bekannt, aber gleichzeitig auch ganz fremdartig ist“, sagte der Kunstfreund. „Das geschieht ganz spielerisch.“ Nach welchen Kriterien Fabian Coppenrath male, sei deswegen nicht gleich zu erkennen.

„Kunst ist immer nur dann gut, wenn sie es schafft, dass man darüber nachdenkt und reflektiert“, meinte Thomas Gabriel. Dabei solle man sich nicht von den Irritationen, die die Bilder kennzeichnen, ablenken lassen. Da Fabian Coppenrath mit seiner Art zu malen gegen den Strom schwimme, sei er eine große Bereicherung für die zeitgenössische Kunst. Er hoffe, dass sich der junge Künstler, der erfolgreich die Kunstakademie Münster absolvierte und Meisterschüler bei Professor Klaus Merkel ist, diese Einstellung und den „Entdeckermodus“ behalte.

Willkommen hieß er nicht nur, dass die künstlerischen Exponate von Fabian Coppenrath in den Kubus einzogen, sondern auch auf welche Weise. Der Raum werde durch die Ausstellungen immer wieder neu erfunden und von der Kunst erobert, meinte Thomas Gabriel. Die Art der Präsentation der großformatigen Bilder sei für ihn etwas komplett Neues und beflügele ihn.

Die Freiheit, mit der Fabian Coppenrath malt, mögen wohl auch die Betrachter fühlen. „Man erkennt auch, dass er eine gute Ausbildung erfahren hat“, lobte eine Besucherin. „Er kann was.“

Wer die Exponate von Fabian Coppenrath sehen möchte, kann dies im Juli jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr tun.