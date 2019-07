Aus Brüssel nach Ostbevern

Zahlreiche Mitglieder des Ortsverbandes konnte der erste Vorsitzende Manfred Läkamp zur Versammlung begrüßen. Ein besonderer Gruß galt drei Neuen, die in den FDP Ortsverband aufgenommen werden konnten.

Schwerpunkte der Zusammenkunft waren laut einer Mitteilung der Partei die Europawahl , ihre Ergebnisse und die nun aktuell entstandene Nominierung von EU- Spitzenpositionen. Zugleich wollten die Ortsliberalen eine Vorschau halten auf das Jahr 2020 mit den im September anstehenden Kommunalwahlen. „Sehr erfreulich sei“, so Läkamp, „dass unser FDP Kandidat aus NRW, Moritz Körner, den Sprung ins europäische Parlament geschafft hat und wir nun wieder eine Person aus unseren Reihen vor Ort in Brüssel haben.“ Nicht zufrieden sei er aber insgesamt mit dem bundesweiten Ergebnis der FDP bei der Europawahl.

Eine lange, ja sogar sehr hitzig geführte Diskussion schloss sich an, um das derzeit laufende Nominierungsverfahren für mehrere EU-Spitzenpositionen. „Die hohe Wahlbeteiligung hat gezeigt, dass doch großes Interesse mittlerweile geweckt wurde, sich mit der EU auseinanderzusetzen. Das derzeitige Postengeschacher um Führungspositionen fördert aber nicht weiteres Vertrauen in ihre Institutionen zu gewinnen“, so Dr. Meinrad Aichner. „Sehr gespannt muss man deshalb sein, welche Auswirkungen diese Hinterzimmerpolitik im Besonderen auch in den europakritischen EU-Ländern habe. Bei Populisten ist das Wasser auf ihre Mühlen.“

Natürlich blicken die Ortsliberalen nun auf die kommenden Herausforderungen im Wahljahr 2020, in dem im September die Wahl eines Bürgermeisters und der Ratsmitglieder anstehe. Sebastian Hollmann als Fraktionsvorsitzender erläuterte deshalb den Mitgliedern die anstehenden kommunalen Pro­blembereiche wie zum Beispiel die Ausschau nach neuen Gewerbegebieten, den Fortgang der Innerortsinfrastruktur und des Schandflecks „Kirchnerbau“- einer nach Meinung der Freidemokraten unendlichen Geschichte.

Manfred Läkamp bat darum engagiert und motiviert in das Wahljahr 2020 zu gehen und sich intensiv bereits jetzt mit den notwendigen Vorbereitungen dazu zu beschäftigen. Eine sachlich geführte Diskussion über die Problembereiche Ostbeverns schloss sich an.