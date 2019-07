Es wird einen durchgängigen Pfad hinter dem Rathaus geben, das haben die Kommunalpolitiker im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Zuvor hatte der Architekt Bernd Schnoklake die Anwesenden über die jeweiligen Vor- und Nachteile eines durchgängigen, beziehungsweise abgebundenen Weges hinter dem Gebäude informiert.

Für einen nicht durchgängigen Weg hinter dem Rathausneubau hätte unter anderem gesprochen, dass so keine Unbefugten an der Technik für die Hausbelüftung vorbeigehen würden. „Der Weg hätte dann entsprechend mit einem Tor zusätzlich abgesperrt werden können“, führte der Architekt aus. Auch würden die Mitarbeiter, die auf der Gebäudeseite arbeiten mehr „Ruhe“ haben, gibt es auf der Seite keine Planungen, die, wie auf der Vorderseite, ein Beet als Puffer zwischen Fenster und Weg bildet. Auch würde der „Eingangsbereich“ des Pättken nicht wie früher durch eine gartenähnliche Anlage führen, sondern direkt und nur am Haus und einigen Sträuchern vorbeiführen. „Ich kann mir auch vorstellen, dass ein nicht durchgängiger Weg dem Thema Vandalismus das Wasser abgräbt.“ Eine These, die insbesondere die CDU nicht teilte. „Wir sind der Meinung, dass wenn der Weg offen und einsehbar ist, es weniger Vandalismus gibt, als wenn eine Hecke vermeintlichen Täter Schutz bietet“, führte Hubertus Herrmanns aus. Zudem, in dem Punkt waren sich alle Fraktionen einig, wäre bei den Planungen den ansässigen Gewerbetreibenden zugesagt worden, dass der Weg bestehen bleiben würde.

Auch das Thema eingeschränkte Mobilität war ein Grund für die Politiker, sich für die durchgehende Wegvariante zu entscheiden, wäre der Weg um das Gebäude vielen Menschen mit Rollator schlicht zu weit. So wären die 13 Meter – beziehungsweise 26 Meter, wenn alle drei Seiten des Rathauses abgelaufen werden müssen – nicht zumutbar, wenn es eben diese Alternativ geben würde.

Vor dem Rathaus könnte derweil der Platz eine weitere Aufwertung erfahren. Angedacht sind fünf kleine Wasserfontänen, die in den Boden eingelassen werden könnten und den kleinen Wasserlauf, den es definitiv vor dem Rathaus geben wird, ergänzen. Eine Entscheidung dazu könnte bereits in der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 11. Juli, fallen.

Im Rahmen der Ausschusssitzung wurde zudem erneut über das Thema Bodenbelag gesprochen. Dabei waren sich die Fraktionen einig, das es nun doch nicht ein Nadelfilzboden sein soll, der in Bahnen verlegt wird, sondern stattdessen mit Teppichfliesen gearbeitet wird. Diese werden in dem öffentlichen Bereichen, voraussichtlich grün und grau, beziehungsweise mit Farbverläufen sein. Dadurch gibt es automatisch ein Besucherleitsystem, dass den Gästen des Rathauses indirekt die Wege weisen und öffentliche von nicht öffentlichen Bereichen auch optisch unterscheidet. Das