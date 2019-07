„Manege frei und Vorhang auf!“

In den ersten zwei Ferienwochen wird es am Kinder- und Jugendcafé ein ganz besonderes Freizeitangebot geben. Ein Zirkustheaterprojekt unter professioneller Anleitung wird den Teilnehmern die Welt der Manege näher bringen und mit ihnen ein Programm ausarbeiten. Die Leitung übernehmen Lydia Langstrumpf und Katalin Klingler .

Als Einstieg werden Jonglage und Akrobatik geübt. Die Teilnehmer können darüber hinaus auch Rollen, wie unter anderem des Zirkusdirektors, übernehmen. Damit bekommen die Kinder einen Einblick in die Kunst des Redens und der Präsentation. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit ihre Jonglage-Kenntnisse zu erweitern, indem sie in der zweiten Woche mit Feuermaterialien jonglieren.

Wenn die Teilnehmer wissen, wie die Zirkuskünste funktionieren, dürfen sie frei wählen, in welchem Bereich sie sich ausprobieren, wo sie kreativ werden möchten. Neben der Vertiefung der verschiedenen Techniken im Bereich Jonglage, Akrobatik und Rollenspiel wird großer Wert auf eigene Ideenentwicklung der Teilnehmer gelegt.

Der Spaß steht an erster Stelle. Die Teilnehmer dürfen die Musik selbst wählen. Die Kostüme werden aus einer Kleiderkiste zur Verfügung gestellt, und die Kinder dürfen die Kostümierung selbst zusammenstellen. Als Bühnenbild werden verschiedene Plakate und Bühnenhintergründe mit dem Namen des Zirkusses gestaltet. Abschließend gibt es eine Aufführung in einer Sporthalle.

Wer an den Projekttagen mitwirken möchte, für den Attila Repkeny eine gute Nachricht. „Es sind auf jeden Fall noch einige Plätze frei. Wir freuen uns dabei über jeden, der zwischen neun und 18 Jahren alt ist“, so der pädagogische Leiter der Einrichtung.

Das Angebot ist kostenlos. Auch für die Verpflegung fallen keine weiteren Kosten an. Die Teilnehmer treffen sich in den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 15. bis zum 26. Juli, montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, im Jugendcafé, Lienener Damm 36b, in Ostbevern. Anmeldungen sind an das Kinder- und Jugendcafé Ostbevern, E-Mail jugendcafe@kjw-ostbevern.de, oder unter ✆ 0 25 32/ 18 16, zu richten.

Das Sommerferienprojekt, das ein Kooperationsangebot des Kinder- und Jugendwerks, der Volkshochschule Warendorf und von „OK.OstbevernKultur“ ist, wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, „Kultur macht stark“ und „talentCAMPus“.