In diesem Jahr feiert die Aktion „Sommersandkasten“ ihren zehnten Geburtstag. Und das wollen die Organisatoren von „Ostbevern Touristik“ in dieser Saison so richtig feiern.

„Seit seiner ,Geburt‘ im Sommer 2009 hat sich der Sommersandkasten, der damals zunächst ,Mittwochsshopping‘ hieß, zu einem Ostbeverner Sommer-Highlight entwickelt“, ist sich Christine Schafberg von „Ostbevern Touristik“ sicher. Spiel- und Bastelaktionen am Nachmittag, ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Tanz-, Theater- und Musikdarbietungen am Abend sowie kulinarische Leckereien und kühle Cocktails aus der „Red Box“ würden seitdem für gesellige Sommerabende und Abwechslung am Sandkasten auf Kirchplatz sorgen.

„Auch wenn wir in diesem Jahr jeden Sommersandkasten-Donnerstag mit unseren Gästen, Kooperationspartner und Ausrichtern feiern wollen, den 18. Juli sollten sich jeder schon einmal besonders merken“, gibt sie sich ein wenig geheimnisvoll. „Denn an diesem Donnerstag steigt die große Geburtstagsparty und wir laden alle Ostbeverner und Gäste ein, gemeinsam mit uns und unserem Kooperationspartner, dem American Diner ,Marjestics‘, auf zehn Jahre Sommersandkasten anzustoßen.“

Die jeweiligen Highlights der einzelnen Donnerstage werden immer rechtzeitig in den WN veröffentlicht.

Die „Sommersandkasten“-Saison geht in diesem Jahr vom 11. Juli bis zum 22. August und findet immer donnerstags von 16 bis 22 Uhr statt.