Großes Finale vor den großen Ferien

Pünktlich zum Beginn gegen 14 Uhr riss die graue Wolkendecke auf das Sommerfest der Loburg erstrahlte nicht nur durch das bunte und vielfältige Programm das gestern viele Schaulustige und Eltern, Freunde und Verwandte auf das Gelände von Schloss und Gymnasium lockte.

Vier Stunden Programm hatten Schüler und Lehrer auf die Beine gestellt und haben dafür noch zahlreiche Partner und Unterstützer gewinnen können. Damit insbesondere die An- und Abreise reibungslos von statten ging, gab es zahlreiche Helfer und Einweiser, die den Verkehr regelten.

Vor filmreifer (TKKG-) Schlosskulisse waren neue Helden beim heroischen Gladiatorenwettkampf erwachsen, und Jung und Alt können sich auf der weiten Spielwiese an vielfältigen Spiel- und Mitmachständen erfreuen oder sich auf verrückten Fahrrädern probieren. Zur Stärkung lud die Schlossküche zum reichhaltigen Kuchenbuffet ein, die Q1 kredenzte Crepes und es gab Stockbrot, frisch zubreitet in einer Jurte.

Sommerfest der Loburg 1/23 Das Sommerfest der Loburg lockte nicht nur Groß und Klein aus nah und fern – es bot auch für nahezu jeden Geschmack das richtige Angebot für einen gelungenen letzten Sonntag vor den großen Sommerferien. Foto: Sebastian Rohling

Die Seemannstauglichkeit konnten alle Wassersportfreunde beziehungsweise Romantikliebhaber dann in Kanus auf der Gräfte beweisen und nicht nur sprichwörtlich in See stechen. Andere versuchten hingegen direkt übers Wasser zu laufen, lediglich geschützt duch einen Fun-Aqua-Ball. Weitere Highlights für die Besucher waren die Finals der Loburger Hausmeisterschaften in „Völkerball“ – mit dem Prestigeduell Lehrer gegen Schüler –, die Mäusefallen-Challenge sowie das bunte Bühnenprogramm auf der Bühne. Dort führten Schüler unter anderem Theaterszenen auf, es gab Gesang und Akrobatik sowie zum großen Abschluss einen Auftritt der Loburger Big-Band, die auch Stücke aus dem aktuellen und in Teilen auf dem Schulgelände gedrehtem TKKG-Film spielten.

Flankiert wurden die vielen Aktionen durch eine Ausstellung zur Geschichte der Johanneskirche, der Möglichkeit einer digitalen Kirchenführung oder auch der Erteilung des Reisesegens.

Und wer bei dem riesigen Angebot für Groß und Klein doch mal eine Pause brauchte, der konnte sich einen Liegestuhlschnappen und einfach mal die Seele baumeln lassen.