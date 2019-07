Spielend mehr über Stock und Stein erfahren

Auch in diesem Jahr lädt die Kolpingsfamilie Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zu den Waldspieltagen ein. Auf dem Programm stehen dann wieder Spielen, Basteln und dabei spielerisch den Wald kennenlernen.

Dazu gehört als Abschluss auch wieder der abendliche Besuch mit den Jägern in den Revieren. Dabei werden die Organisatoren vom Hegering unterstützt. Dem folgt der gemütliche Abschluss mit Leckereien vom Grill, zu dem auch die Eltern und Geschwister eingeladen sind.

Die Waldspieltage 2019 finden von Montag bis Mittwoch, 12. bis 14. August, statt. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr das Backhaus an der Loburg. Um 18 Uhr (am Mittwoch wird es später) können die Eltern ihre Kinder wieder abholen. Zum gemütlichen Beisammensein sind Gäste ab 21 Uhr herzlich willkommen. „Nehmen Sie sich etwas Zeit, mit dem Betreuerteam zu sprechen und auch die Kinder werden viel zu erzählen haben“, schreibt Friedolin Sicking von der Kolpingsfamilie.

Da die Betreuung ehrenamtlich erfolgt und die Kolpingsfamilie sich an den Kosten für die Referentin, Getränke und Bastelmaterial beteiligt, kostet die Teilnahme fünf Euro pro Kind und Tag, die am Montag vor Ort für alle drei Tage zu zahlen sind. Für die Fahrt in die Reviere sind am Mittwoch unbedingt altersgerechte Kindersitze und wärmere Kleidung mitzubringen. „Handys, Messer und Wertgegenstände können wir hingegen an keinem der drei Tage gebrauchen und bei Verlust oder Beschädigung auch nicht ersetzen“, heißt es zudem. Für Getränke und kleine Stärkungen ist ausreichend gesorgt. Kuchenspenden von Eltern sind gern gesehen. Für den Verzehr am Grillabend stellen die Organisatoren eine „Schatztruhe“ auf und bitten die Eltern, sich entsprechend Hunger und Durst erkenntlich zu zeigen. Das habe immer gut funktioniert.

Die Anmeldung kann am Mittwoch, 10. Juli, zwischen 9.30 und 11 Uhr ausschließlich unter ✆ 01 75/ 5 24 78 50 erfolgen. Wie üblich wird die Telefonnummer bis Mittag nicht mehr abgefragt, sobald die Liste gefüllt ist. Anmeldungen per SMS, Brief oder auf eine andere Art können nicht berücksichtigt werden. Allerdings sind bis 18 Uhr fünf Plätze für Kinder, Enkel und Urenkel von Mitgliedern der Kolpingsfamilie reserviert.