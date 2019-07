„Nur zum Teil geplant“

Die Rengeringer haben einen neuen König: Jan Schniederbernd holte am Sonntagnachmittag den Vogel von der Stange und begeisterte damit seine Schützenfreunde. Ganz offiziell in Amt und Würden gehoben wurde er bei der abendlichen Krönung. Gemeinsam mit seiner Königin Viktoria Möllenbeck und dem Hofstaat stellte er sich dem Rengeringer Volk vor. Die Nachfolge von Matthias und Marion Klinge ist somit geregelt.

Mit der Abendmesse starteten die Grünröcke in ihr Schützenfest. Es war eine ganz besondere Andacht, denn Pater Dominikus feierte diese mit dem Verein zum letzten Mal. „Über 20 Jahre lang hat er immer die Abendmesse für uns gehalten“, sagte Vereinsvorsitzender Jürgen Hohenkirch . Mit einem Präsent dankten die Rengeringer dem Geistlichen.

Dann gingen die ersten Schützen in Richtung Schießstand, denn dort galt es, die Würde des Hampelmannkönigs zu erlangen. Der Weg allerdings war lang, brauchten die Anwärter doch 516 Schuss. „Da werden wir noch mal Schießübungen machen müssen“, meinte Hohenkirch bei der Krönung am Sonntagabend. „Abgeschossen hat ihn dann ein Routinier“, ehrte er Christian Strotbaum, der dem Ganzen letztendlich ein Ende bereitete. Feiern durften das die Schützenmitglieder und -freunde mit der Live-Band „The elastic Man“.

Rengeringer Schützenfest 1/19 Die Rengeringer haben einen neuen König: Jan Schniederbernd holte am 7. Juli den Vogel von der Stange und begeisterte damit seine Schützenfreunde. Foto: Anne Reinker

Am Sonntag ging es mit dem Antreten der Gastvereine und den Rengeringern weiter. Begleitet wurden die Stunden auf dem Schützenplatz von der Blaskapelle Schwege, die auch während der Schießwettbewerbe spielte. Als Kinderkönigin wurde Tamara Meckmann ermittelt, mit drei Jahren „wohl die jüngste Königin, die wir je hatten“, wie Jürgen Hohenkirch sagte. Sie erkor sich Ben Kövener als Prinzgemahl.

Währenddessen ging es im Schießstand hoch her: Den Apfel sicherte sich Andreas Riestenpath, das Zepter Stefan Meckmann, und Matthias Meckmann holte sich die Krone des Flügeltiers. Als der Vogel immer lockerer im Kugelfang hing, blieben nur noch Fabian Krimphoff und Jan Schniederbernd an der Stange. Um 15.06 Uhr gelang es dann Schiederbernd, die Trophäe zu ergattern. „Er hat wohl etwas mehr Zielwasser gehabt, als die Schützen beim Hampelmannschießen“, spielte Jürgen Hohenkirch darauf an, dass beim Königsschießen lediglich 220 Schüsse benötigt wurden.

„Geplant war das Ganze nur zum Teil“, gab Jan Schniederbernd direkt nach der Krönungszeremonie zu. Er habe aber gemeinsam mit Fabian Krimphoff beschlossen: „Wir müssen jetzt draufhalten, da geht kein Weg dran vorbei.“ Jürgen Hohenkirch konterte: „Wenn man ehrlich ist, man konnte euch kaum aufhalten.“ Zu Ehren des neuen Regenten traten die Fahnenschläger Vechtrup auf die Festwiese. Das Königspaar Jan Schniederbernd und Viktoria Möllenbeck wird in seiner Verantwortung für die Rengeringer Schützen vom Hofstaat wie folgt unterstützt: Simon Jürgens und Johanna Möllenbeck, Marc Hohenkirch und Julia Heithaus, Henning Everwin und Tanja Fiege, Fabian Krimphoff und Verena Schüppmann sowie Christian und Annika Wittkamp.

Die große Party für das neue Regententeam folgte anschließend. Die Band „NANU“ sorgte beim Königsball mit Tanzmusik für gute Stimmung.